Naštvaní ptáci slaví 10. narozeniny. Z displejů vystřelili až do obchodů a kin

První titul s tématikou Naštvaných ptáků spatřil světlo světa 10. prosince 2009, tedy přesně před deseti lety. Za tu dobu fenomén Angry Birds ušel dlouhou cestu, z displejů mobilních telefonů se podíval i do dětských náručí, na stříbrné plátno a vydělal mraky peněz.

Když finské vývojářské studio představilo první Angry Birds, byl to hit na první dobrou. Byla to v principu nová hra, která nekopírovala žádné jiné, měla tématiku vhodnou i pro děti, přitom hratelností a jednoduchým ovládáním oslovila i ty starší. Jeden čas tak byli tito Naštvaní ptáci všude. A to hlavní mělo teprve přijít.

I když hra původně vyšla jen pro iOS, později se dostala i na Android a (tehdy ještě relevantní) Symbian, díky čemuž zaznamenala stovky milionů stažení. Později se dostala i na herní konzole a osobní počítače. Ruďák, Modrasové, Žluťas, Bombas a další byli prostě miláčky všech. Což se dá říct i o jejich oponentech – zelených prasatech, která jim ukradla vejce.

Nic netrvá věčně

Úspěch se musel patřičně zpeněžit. Her v hlavní linii je zatím 18, dalších 6 už tematicky odbíhá bokem. Také přišel četný merchandising, takže plyšové hračky byly všude kolem nás, za nákupy jste je mohli dostat i v českých supermarketech. Dalo se koupit oblečení, hry, kryty na mobily atd. Animovaní Naštvají ptáci zavítali i na stříbrná plátna, a to hned dvakrát: v roce 2016 a 2019.

Společnost Rovio má roční příjmy okolo 300 milionů eur. Ty však vytrvale klesají, a tak je otázkou, jak dlouho ještě dokážou z konceptu Angry Birds těžit. Už několikrát se pokusili vydat jiným směrem, ale podobný úspěch jako s Angry Birds se zatím ani zdaleka nedostavil.

Popis, ukázku a odkazy na jednotlivé díly série Angry Birds najdete v galerii.