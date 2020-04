NÁVOD: Jak naučit Face ID, aby vás poznalo i s rouškou

Odemykání obličejem FaceID v iPhonu nepracuje jen s rozpoznáním očí, ale mapuje i nos a ústa. Když si nasadíte roušku, máte problém. Obvykle to končí zdlouhavým zadáváním číselného kódu.

Wall Street Journal se obrátil na Apple a vyjádření je jednoznačné: Firma nehodlá přijít s „odlehčenou“ verzí, která by např. skenovala jen sítnici oka. Znamenalo by to oslabení zabezpečení. Přitom k nápravě stačí jednoduchý trik.

Vědci z laboratoře Xuanwu v Tencentu zjistili, že vhodným naskenováním obličeje vás poté Face ID pozná, ať už roušku máte, nebo ne. Jen je potřeba provést nový sken, kdy si rouškou zakryjete pouze půlku tváře.

Jak nastavit Face ID pro použití s rouškou

Jděte do Nastavení -> Face ID a kód Pokud již máte Face ID nastavené, zvolte Resetovat Face ID Následně vyberte volbu Nastavit Face ID Nasaďte si roušku jen přes půl obličeje a proveďte skenování dle zobrazovaného návodu Pokud uvidíte hlášku, že je tvář příliš zakrytá, zkuste odhalit kousek nosu Pokud vidíte hlášku Tvář je zakrytá – Zkuste odstranit vše, co vaši tvář zakrývá, tak hlášku ignorujte a pokračujte ve skenování Proveďte dvě skenování se zakrytou půlkou obličeje rouškou a máte Face ID nastavené

Dle našeho testování to opravdu funguje. Přesnosti odemykání se postup nijak nedotkl. Nově ale majitele iPhonu Face ID pozná i s rouškou na ústech a nosu. Jednou ze dvou pokusů o ověření je však nutné si roušku trochu stáhnout až na špičku nosu, aby jej Face ID vidělo. V každém případě je ale i tak výsledek více než uspokojivý.

Pokud vás po výše uvedeném postupu Face ID stále nepozná, můžete zkusit ještě jeden fígl. V Nastavení -> Face ID a kód zvolte nabídku Nastavit alternativní vzhled, který je určen zejména pro uživatele nosící brýle s velkými dioptriemi. Zde si rouškou zakryjte druhou stranu tváře, než kterou jste si zakryli při původním skenování a skenování opět dvakrát opakujte.

Stále nefunguje? V Nastavení -> Face ID a kód vypněte možnost Vyžadovat pozornost pro Face ID. Ta do jisté míry zpřesňuje skenování, které by v tomto případě mohlo bránit úspěšnému rozpoznání s rouškou na tváři a nosu. Po ukončení nutnosti nošení roušek doporučujeme provést nové nastavení Face ID bez zakryté tváře.