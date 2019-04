NÁVOD: Pro zbytečné ikonky není vidět ty důležité. Zbavte se smetí v notifikační liště

Výřezy v displeji jsou mor říše smartphonů. Původcem je jistý iPhone X, který tuto zhoubu zasel na podzim 2017 a od té doby se nákaza šíří rychlostí blesku. Jakousi záchranu slibuje tzv. střelba do displejů, případně komplikovaná vysouvací konstrukce, ale spolehlivý lék zatím neexistuje.

Negativity směrem k výřezům v displeji neboli notchům, už tu byla neměřitelná kvanta, ale většinou šlo o estetiku. Dneska se zaměříme na jeden velmi konkrétní praktický problém a tím je omezené místo v notifikační liště.

Tohle je Huawei Mate 20 Pro a jeho výřez skrývá pokročilejší techniku, než mají konkurenční Androidy. Kvůli tomu je však docela rozměrný, zabírá polovinu šířky displeje. A když k tomu přidáte ikonky, které Android standardně zobrazuje, tak nezbývá mnoho místa na notifikace a abyste se dozvěděli, co se děje, musíte stáhnout notifikační roletu.

V Nastavení budete hledat zbytečně

V mém případě místo zabírá docela zbytečná indikace zapnutého NFC. Jedním řešením je NFC vypnout, ale jestli chcete platit mobilem, tak to moc nedává smysl. Podobné je to s Bluetooth a dalšími ikonkami.

Jak se jich zbavit? V nastavení nepořídíte. Bude to složitější, ale zase to není raketová věda. Jdeme na věc.

Krok první, příprava telefonu. Jděte do Nastavení, tam najděte položku Systém, případně Informace o telefonu, většinou je to poslední položka. Tam najděte číslo sestavení a sedmkrát na něj klepněte. Tím se aktivuje režim pro vývojáře a v menu se objeví nová položka stejného jména. Otevřete ji a aktivujte ladění přes ADB.

Instalujeme ADB a jdeme ladit

ADB je Android Debug Bridge, oficiální nástroj od Googlu, žádná špinavost, dokonce není potřeba telefon rootovat. ADB je primárně určený pro vývojáře, ale jednoduchým způsobem vyřeší i náš problém. Teď budeme pracovat na počítači.

Stáhněte si ADB Rozbalte obsah balíčku do samostatné složky V té složce podržte Shift, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Zde otevřít příkazové okno. Otevře se černé okno s příkazovým řádkem. Připojte telefon USB kabelem a na jeho displeji změňte režim USB připojení na Přenos souborů (File transfer, případně MTP) Do příkazového řádku na počítači napište výraz adb devices Na telefonu udělte oprávnění pro ladění přes USB Zpět do příkazového řádku a znovu napište adb devices. Teď už byste měli vidět sériové číslo telefonu, což znamená, že můžete začít ladit.

Odstranění nechtěných ikonek je otázkou jediného příkazu. Tento je pro odstranění NFC, Bluetooth a ikonku režimu pro Komfortní čtení:

adb shell settings put secure icon_blacklist nfc,bluetooth,eyes_protect

Tady je seznam dalších hesel pro další ikonky. Význam je někdy zřejmý z anglického označení funkce, jindy je to složitější a budete muset googlit (na druhou stranu v takových případech nejde o často zobrazované ikonky). Rozhodně nepište do příkazu všechny naráz, pak by vám v liště nic nezůstalo, což je opačný extrém.

managed_profile,ime,sync_failing,sync_active,cast,location,bluetooth,

powersavingmode,earphone,nfc,tty,speakerphone,zen,mute,volume,

wifi,cdma_eri,data_connection,phone_evdo_signal,phone_signal,

battery,alarm_clock,secure,clock,volte_call,eyes_protect

Efekt není okamžitý, než se ikonky ztratí, je třeba telefon restartovat. Buď normálně tlačítkem, ale když už si hrajeme na vývojáře, jde to také příkazem adb reboot. A jestliže skryjete něco, co jste skrýt nechtěli, tady je příkaz na vynulování všech předchozích skrývacích příkazů.

adb shell settings put secure icon_blacklist null

Povedlo se?

Dnešní návod je odzkoušený na Huawei Mate 20 Pro s aktuálním softwarem. Na jiných strojích stejné značky bude pravděpodobně fungovat stejně, u jiných značek se mohou objevovat modifikace, ale ty snadno vygooglíte. Skvělým zdrojem informací je XDA Developers, já jsem čerpal hlavně zde a zde.

Přeji úspěšné ladění, v diskuzi se pochlubte, jak úspěšní jste byli/nebyli, případně co dalšího jste při svých hrátkách zjistili. Pokud se vám téma líbí, příště můžeme pokračovat dalšími hrátkami s ADB, protože skrýváním ikonek možnosti tohoto nástroje pochopitelně nekončí.