Návrh vlády: Až budete nemocní, operátoři předají hygieně lokalizační data vašeho mobilu

eRoušku nepoužívají zdaleka všichni a hygienici sami o sobě také trasovat nestíhají. Pokud se vliv covidu do příštího roku nesníží, případně přijdou další pandemie, úředníci dostanou do rukou jinou zbraň. Data přímo od operátorů.

Alespoň tak to navrhuje vláda v novele zákona o ochraně veřejného zdraví a dalších souvisejících zákonů (mj. toho o elektronických komunikacích). Operátor bude podle novely muset nově zřízené Státní hygienické službě „bezodkladně poskytnout pro účely epidemiologického šetření osobní údaje o místech pobytu fyzické osoby, která prokazatelně onemocněla infekčním onemocněním“.

Co konkrétního se předá?

informace o poloze mobilu s daným telefonním číslem spočítané relativně přesně podle polohy vysílačů,

s daným telefonním číslem spočítané relativně přesně podle polohy vysílačů, půjde o seznam míst, kde se mobil nacházel po dobu minimálně 20 minut ,

, lokalizační údaje půjdou až tři týdny nazpět od provedení epidemiologického vyšetření,

od provedení epidemiologického vyšetření, operátor předá také délku pobytu a odhad přesnosti lokalizace.

Operátor bude muset také okamžitě zaslat na dané telefonní číslo zprávu, že tyto lokalizační údaje předal.



Část novely týkající se předávání polohy mobilů (zdroj: Vláda)

Na novelu upozornili Piráti s tím, že vláda její návrhy tajila a vytasila je na poslední chvíli před projednáním. „Vznik Velkého bratra, který bude trasovat váš mobilní telefon, by byl značným osekáním osobních svobod. A to aniž by zákon jasně definoval dohled nebo kontrolu nad takovým šmírováním a zneužitelností dat,“ říká pirátský poslanec Petr Třešňák, místopředseda Výboru pro zdravotnictví.

Radost z návrhu nemají ani operátoři. Asociace provozovatelů mobilních síti před chvílí reagovala na Twitteru. „Stát si bezprecedentně zahrává s důvěrou občanů, když chce mít přístup k těm nejcitlivějším údajům o jejich pohybu. O připravované novele zákona o veřejném zdraví jsme se dozvěděli z Twitteru a z médií. Domníváme se, že pokud k tomu není vážný právní důvod a současně neexistuje seriózní odborná diskuse, neměl by si stát přisvojovat více pravomocí, než skutečně potřebuje. V oblasti osobních údajů občanů to platí dvojnásob,“ zní stanovisko APMS.

Mobil je účinnější než rouška. 7 tipů, jak se díky mobilu vyhnout kontaktu s lidmi:

Novela kromě toho zřídí již zmíněný centrální úřad Státní hygienické služby, doposud se hygiena řídila pouze na krajské úrovni, což podle vlády bylo při boji s pandemií na obtíž. Nový úřad by přitom mohl zavádět mimořádná opatření (zavírání škol, obchodů a jiných míst, omezení pohybu) i mimo nouzový stav, tedy bez dohledu poslanecké sněmovny. Pokud návrh ve stávající podobě projde, začne platit od 1. července 2021.