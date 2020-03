Názor z druhé strany: „Ohebná Motorola Razr je nejhorší telefon, jaký jsem kdy používal“

Říká si Kellen, testuje telefony na portálu Droid Life a jeho recenze novodobé Motoroly Razr je od začátku do konce negativní. Prudce negativní. Rozhodně doporučuji přečíst celý článek, ale pokud nechcete investovat půlhodinu, zkusím vytáhnout hlavní myšlenky (a pár postřehů pod fotkami v galerii).

Kellen začíná u toho, že na něj nezapůsobil celý ten příběh o reinkarnaci historického Razru. Pochválil výrobce za odvahu udělat něco nového, integrovat ohebný displej, ale hned navazuje tím, že celý koncept je špatný. Není náhoda, že trh ovládly velké displeje a baterky, výkonné procesory a skvělé foťáky, ale Razr jde přímo proti tomu všemu. Má malou baterii, hrubý displej, jednoduchý foťák se slabým výstupem a nedostatky ve výbavě.

Vrásky na čele i na displeji

Jedna z mála pochval směřuje ke složenému telefonu, který se snadno vejde do kapsy, ale hned jdeme zpět k negativní linii. Otevírání telefonu, abyste získali použitelné zařízení, není něco, co chcete dělat stokrát za den. A neulehčuje to ani konstrukce, kloub je tuhý, dělá divné zvuky, rozhodně to není ten samozřejmý švih, kterým se otevírala stará véčka. Dvě ruce potřebujete i na zavření, které by mělo být ještě samozřejmější...

Kellenův telefon po pouhém dni používání ukázal mírné vrásky nad a pod ohybem displeje, ale není to nic, co by po rozsvícení pixelů vadilo. Nicméně jak bude stejný displej vypadat po roce používání? Po pěti dnech prý celek funguje relativně dobře, takže jen vznáší obavy, připomíná nedávný foldtest a upozorňuje na lidi, kteří reportují telefony s poškozenými displeji ještě na prodejně.

Co je však mnohem otravnější a budete se s tím potýkat od prvního momentu, je vzduchová bublina pod spodní částí displeje. Asi víte, že tohle není ten pevný kus skla jako na vašem telefonu, tenhle displej je vlastně fólie a připomene vám to pokaždé, když se dotknete kritické oblasti. Displej se nepatrně prohne a klepne do podkladu. Oba efekty jsou jen mírné, ale vaše prsty a uši o nich ví (videodůkaz).

Obdivujte, nekupujte

Fotoaparát? Jediný objektiv se 16 MPx bez optické stabilizace. Navíc – tabulkové parametry stranou – fotí špatně. Za dobrého světla dobré, ale to je normální i pro telefony za pár tisíc. Razr občas nezaostří, občas netrefí barvy, pravidelně netrefuje barvy lidské kůže.



Pár ukázkových snímků, které jsme pořídili při premiéře telefonu v Londýně.

Pak jsou tu postřehy, které si uvědomíte, až když Razr opravdu používáte. Tomu telefonu je lépe v zavřeném stavu, jinak je křehký. Ale když se chcete navigovat přes Google Mapy, ten telefon chcete mít dobu v ruce, a na to je pevná placka lepší. Nedej bože, abyste zkoušeli Razr upínat do držáku v autě.

Stížnosti na exkluzivitu operátora Verizon jsou čistě americká záležitost, ale haldy zbytečného bloatwaru by se mohly týkat i českého trhu. Výkon? Snapdragon 710 nepatří k výkonové špičce, ale dá se s ním žít. Podobné je to s baterií – občas vydrží celý den i noc, takže nabíjíte až druhý den ráno.

„Obdivujte Motorolu za to, že dostali ohebný displej do mobilu. Ale hlavně si ho nekupujte. Ani o něm nepřemýšlejte. Je předražený, foťák je špatný a celkové pojetí jde proti vývoji smartphonů za poslední roky. Používat tenhle telefon není zábava, je směšné, co za své peníze dostanete,“ uzavírá sbírku negativ Kellen.