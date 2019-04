Nebaví vás opisovat SMS při platbě kartou? Od září můžete přejít na otisk prstu

Na internetu si vyberete zboží, zvolíte platbu kartou a vyplníte všechny potřebné údaje. To je stejné dnes a zůstane stejné i od září 2019. Co se však změní je to, že autorizaci platby pomocí SMS zprávy může nahradit smartphone a otisk prstu, nebo rozpoznání obličeje.

Evropská směrnice PSD2 má od září 2019 zlepšit bezpečnost plateb na internetu. Každá platba musí být ověřena dvěma způsoby z následující trojice možností: pomocí něčeho, co uživatel zná (heslo), co má (mobilní telefon, resp. SIM karta) a čím je (otisk prstu, sken oční duhovky apod.).

Karetní společnosti to neberou jako nucený diktát EU, ale jako veskrze pozitivní změnu. „Použití biometrických údajů je bezpečným způsobem, jak platební transakce ověřovat. Je to způsob, jak splnit legislativní požadavky, zajistit důkladné ověřování totožnosti a současně zlepšit zákaznický prožitek,“ řekl generální ředitel Mastercard pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš.

Tato pravidla do září musí adoptovat všechny karetní instituce a banky. Očekává se, že kromě smartphonů a počítačů budou čtečky otisků prstů stále častěji ontegrované také do platebních terminálu v obchodech, nebo do platebních karet samotných: