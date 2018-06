Nebuďte zmlsaní. Jen se podívejte, kolik inovací zvládla jedna relativně neznámá čínská značka

Stále slýcháme, že se v Číně jenom kopíruje, ale oni mají i vlastní vývoj a na špičkové úrovni. Jen se podívejte na Vivo. V roce 2014 přinesli první 2K displej a nejtenčí smartphone na světě (4,75 mm), v roce 2016 to byl první smartphone se 6 GB RAM, letos v lednu představili první čtečku otisků integrovanou v displeji a právě teď v týdnu posunuli rekord smartphonové bezrámečkovitosti na 91,24 % (poměr plochy displeje k ploše celé čelní strany).

Řeč je o modelu Vivo NEX S, který ztenčil rámečky, poradil si i bez výřezu v horní hraně displeje a odsunutí selfie kamery vyřešil atraktivním výsuvným „periskopem“. Čtečka integrovaná v displeji je sice super, ale jestli chcete ten samý design se stejným displejem a periskopem, je tu i levnější NEX A.

Inovace se už nehrnou jako kdysi, ale vývoj rozhodně nestojí, jen občas přichází od značek, u kterých byste to úplně nečekali. Inovace sama o sobě není zárukou úspěchu, ale značce Vivo držíme palce, ať jí nastavené tempo vydrží co nejdéle a ať se brzy podívá i k nám do Evropy.