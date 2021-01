NEC vyvinul technologii, která identifikuje člověka s nasazenou rouškou

Rozpoznávání obličeje je užitečná funkce na odemykání telefonu, ale jen do okamžiku, dokud nemáte velkou část obličeje zakrytou rouškou. Své o tom vědí hlavně uživatelé novějších generací iPhonů, kteří nemají jinou biometrickou možnost odemykání než přes čidlo Face ID. Obvykle to řeší poodhrnutím roušky, anebo prostě klasicky vyťukají PIN.

Japonská technologická firma NEC, která ještě do roku 2013 vyráběla mimo jiné i chytré telefony, vyvinula technologii pro rozpoznávání obličeje i se zakrytou tváří rouškou. Při skenování se zaměřila se na zbývající odkryté části obličeje, zejména oči. Nový systém má nejdříve nalézt průmyslové využití, podle portálu BBC News už o něj projevily zájem některé aerolinky nebo bezpečnostní složky.



Vývojový diagram algoritmu pro rozpoznání obličeje v roušce | Foto: NEC

Identifikace člověka je prý takřka stoprocentní, ověření totožnosti trvá necelou sekundu. To technologii zatím předurčuje například pro používání na letištích u bezpečnostních kontrol nebo například v systému městských kamer, jejichž úkolem je kromě monitorování bezpečnosti ulic i zjišťování pohybu hledaných osob.

NEC začal s vývojem technologie už před pandemií, protože chtěl usnadnit život alergikům nosícím roušky. V asijských zemích totiž mnoho lidí nosilo ochranu obličeje už dávno před příchodem Covidu 19. Nástup pandemie vývoj urychlil a nyní může být využití technologie ještě širší. Systém NEC může být používán například u vstupů do budov nebo pro automatické platby v obchodech. O nasazení do smartphonů se zatím nehovoří, i to ale může být pouze otázka času.

NEC má se systémy na rozpoznávání obličeje mnohaleté zkušenosti: