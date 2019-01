Nechcete připlácet za data? Virtuál Eri vás sice zpomalí, ale neúčtuje nic navíc

Mobilní data – nejcennější operátorská komodita, ze které chce každý hráč „vytřískat“ co nejvíc peněz. Proto se také vytratil FUP – rychlostní omezení při dosažení určitého objemu přenesených dat, které svého času síťoví operátoři obhajovali do roztrhání těla.

Dnes už to ale neplatí, kdo dosáhne limitu, končí a musí si zaplatit další data. Z velkých virtuálů k tomuto kroku naposled přistoupil SazkaMobil...

Najdou se tací, kteří by se spokojili i s „hlemýždími“ daty, pokud by nemuseli připlácet (zbytek si obstarají na Wi-Fi). Proto vězte, že existuje virtuál, který to takhle má: zaplatíte paušál a nepřiplácíte, jen se musíte smířit s ním, že po přenesení určitého objemu dat budete surfovat pomalu. Jmenuje se Eri.



Princip tarifů Eri

Příklad: zaplatíte 749 Kč a dostanete neomezená data. Funguje to takto: 1,875 GB poteče rychlostí 10 Mb/s, dalších 4,375 GB poteče rychlostí 4,5 Mb/s a pak spadnete na 512 kb/s, cože je stále použitelné. Důležité je, že nepřiplácíte. Nabídka Eri: