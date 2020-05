Nechcete se loučit s vysloužilým mobilem? Udělejte z něj umělecké dílo, tady jsou dva jednoduché tipy

Redditer The Incorporeal proměnil svůj nefunkční iPhone na umělecké dílo. Rozebral jej na díly a zarámoval jako moderní obraz. A neskončil u jednoho kousku, na zdi už mu visí iPhony 5, 4 a 4S. Nakonec to není žádná věda, své vysloužilé stroje podobně můžete upravit i vy.

Jednotlivé díly jsou esteticky poskládané tak, aby zdůraznily krásu těchto kultovních modelů od Applu. Kousek po kousku je přilepený přímo na skleněnou tabuli, která tvoří záda obrazu a podtrhuje tak celkový moderní vzhled díla. The Incorporeal přijímá objednávky a zvěčnit může i váš telefon (i když v praxi by bylo značnou bariérou posílání do a z USA).

Jste-li však alespoň trochu zruční, můžete něco podobného udělat sami. Nemusí to být přitom jen s nefunkčním kusem telefonu, ale třeba jen s jeho vyměněnými částmi, které vám zůstaly po servisu. Osobně tak mám vytvořenou vlastní „síň slávy“, ve které se nacházejí ještě funkční iPhony 2G, 3G a 4, plus poškozené zadní kryty iPhonů 3G a 4. Stačilo uříznou a natřít kousek dřevěné lišty a zatlouct pár hřebíků.