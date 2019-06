Nechcete se nahánět s kurýrem? Už i v Česku vám zásilku doručí do kufru auta

V roce 2015 koncept testovaný firmami DHL a Audi v Mnichově, v roce 2019 realita i v Česku!

Nemáte čas převzít objednávku a řešit její vyzvednutí? Služba We.mto ji doručí přímo do kufru vašeho auta. Najít tam můžete nejen elektroniku, ale i drogerii, kosmetiku, oblečení, léky či potraviny (v chladících taškách, ve kterých vydrží i několik hodin po doručení).

Partnery služby jsou zatím Alza.cz, rohlík.cz a iDoDo. Tento seznam by se však měl brzy rozrůst, stejně jako poskytované služby. Přibyde tak praní, čištění i žehlení prádla atd. Vše přitom funguje maximálně jednoduše. Do vašeho auta se nainstaluje modul dálkové kontroly, aby se do něho kurýr dostal a vy si nainstalujete patřičnou mobilní aplikaci. V on-line objednávce u partnera pak jako způsob dopravy vyberete „Doručení do kufru auta“.

Díky dvouúrovňovému šifrování je vše maximálně bezpečné, celkový systém je certifikovaný, personál je profesionální a doručení je pojištěno. Stojí to ale 399 Kč měsíčně a není to pro každého. Ostrý start pro širokou veřejnost se totiž plánuje až na konec roku. Již nyní se ale můžete stát testovacím uživatelem, registraci najdete na stránkách služby Wemto.cz.