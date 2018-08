Něco pro kancelářské špióny. Esonic je powerbanka se skrytým diktafonem

Powerbanka. Na první pohled prostě obyčejná powerbanka. Nic, co by vzbuzovalo pozornost. A přesně o to jde...

Esonic MQ-L500 ale mate tělem, kromě kapacity 3 000 mAh, kterými můžete dobít mobil v případě nouze, skrývá také zvukový záznamník. Vestavěná paměť má kapacitu 16 GB, což stačí na 570 hodin nahrávek v MP3.

Pro nahrávání je možné zvolit dva režimy, jeden je nepřetržitý, při druhém režimu se automaticky spouští nahrávání při detekci zvuku v okolí. Kapacita baterie spolehlivě zajistí nepřetržité nahrávání po dobu až čtrnácti dní a až sto padesát dní v režimu spouštění při detekci zvuku. Diktafon s powerbankou se snadno ovládá a nastavuje. LED diody informují uživatele o stavu baterie, ale během skrytého nahrávaní nejsou aktivní.

Powerbanku se skrytým diktafonem Esonic MQ-L500 prodává internetový obchod Spyshop24.cz za 2 832 Kč.

Technické specifikace

Vestavěná paměť: 16 GB

Aktivace nahrávání zvukem: ano

Kódování: 64 Kbps

Mikrofon: vestavěný

Formát nahrávek: MP3

Signalizace: LED diody

ALC function(Automatic Recording Level Control): ano

Napájení: akumulátor 3000 mAh

Výdrž akumulátoru: nepřerušované nahrávání až 14 dní, v režimu aktivování hlasem až 5 měsíců

Délka dobíjení: 5 hodin

Rozhraní: PC USB 2.0

Podporované systémy: Windows 10 a iOS

Rozměry: 93 × 27 ×23 mm

Hmotnost: 75 g

