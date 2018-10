Nedávno představená Nokia 7.1 zná českou cenu a míří rovnou do prodeje

Před dvěma týdny uvedla finská společnost HMD Global v Londýně nový smartphone Nokia 7.1 a ten už nyní míří do prodeje na globálním trhu včetně České republiky. Zatím sice jen nižší paměťová varianta 3 + 32 GB, ale i tak jde o velmi rychlé uvedení. Na výběr je tmavě modrá nebo ocelově šedá barva. Doporučená cena není úplně nejnižší a činí 8 799 Kč.

Hlavním lákadlem smartphonu střední třídy má být 5,8palcový Full HD+ displej s vysokým kontrastem, jasem a podporou HDR10, kterému výrobce říká PureDisplay. Panel zvyšuje kontrast i u běžných videí, která nebyla s HDR natočena. Designově zdařilému zařízení vévodí pevný hliníkový rám a skleněná záda.

Výrobce zvolil procesor Snapdragon 636, telefon obsahuje USB-C a ponechává i 3,5mm jack na sluchátka. Hlavní duální fotoaparát 12 + 5 Mpx využívá optiku Zeiss a druhý monochromatický senzor k získání více světla do snímku. Optikou Zeiss disponuje i přední 8Mpx selfie kamera. Telefon je zařazen do programu Android One. Do prodeje jde ještě s Oreem, ale má přislíbenou brzkou aktualizaci na Android 9.0 Pie.