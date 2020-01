Nejbohatší člověk planety, nevěra, rozvod, špionáž, msta a vydírání. Vše začalo jediným videem na WhatsApp

Smartphone šéfa Amazonu a nejbohatšího člověka na světě Jeffa Bezose ovládli hackeři. Forenzní analýza s velkou mírou jistoty prokázala, že k napadení došlo, když Bezos přehrál video, které mu přes aplikaci WhatsApp poslal saúdský korunní princ Mohamed bin Salmán.

The Guardian píše, že spolu oba muži vedli zdánlivě přátelskou konverzaci. Pak Bezos 1. května 2018 obdržel ze Salmánova účtu soubor s videonahrávkou bez dalšího komentáře. Zpráva však obsahovala skrytý kód, který vedl k prolomení zabezpečení telefonu a během několika hodin z Bezosova telefonu „vysál“ velké množství dat.

Do popředí se tak opět dostává otázka, jak se americký bulvární list The National Enquirer dostal k informaci o Bezosově nemanželském poměru, který v konečném důsledku vedl k rozvodu. Aféra odstartovala devět měsíců po inkriminované konverzaci bin Salmána s Bezosem a The National Enquirer ve svých textech mimo jiné zveřejňoval intimní zprávy odeslané z miliardářova mobilu.

Bezos následně bulvární list obvinil, že mu hrozil zveřejněním dalších zpráv a fotografií z jeho mobilu, pokud veřejně neprohlásí, že zprávy The National Enquirer nejsou politicky motivované či ovlivněné nějakou vnější silou.

Bezpečnostní konzultant Jeffa Bezose Gavin de Becker loni na jaře vyslovil názor, že saúdskoarabská vláda měla přístup k Bezosovu telefonu, a to už před vypuknutím aféry. Becker tehdy nepředložil žádné důkazy, své tvrzení opíral o „naše vyšetřování a řadu expertů“.

Důvodem, proč by bin Salmán mohl chtít poškodit Bezose, je kauza vraždy kritika saúdskoarabského režimu Džamála Chášukdžího na podzim 2018. Chášukdží přispíval do Bezosem vlastněného deníku Washington Post. Ten loni zveřejnil zprávu americké tajné služby CIA, která popisovala bin Salmánův podíl na vraždě novináře, uvedl dříve De Becker.

Velvyslanectví Saúdské Arábie v USA zprávu o Bezosově hacknutém telefonu a lince do saúdskoarabského královského paláce odmítlo jako absurdní a vyzvalo k vyšetřování případu:

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.