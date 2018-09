Nejbohatší firma světa nedá slevu zadarmo. Z krabičky Apple Watch 3 zmizela nabíječka

S představením Watch Series 4 zlevnila předchozí generace o dva tisíce na 7 790 Kč, resp. 8 590 Kč za větší verzi. Ale Apple ubírá také na obsahu balení, zmizí z něj dosud dodávaný 5W nabíjecí adaptér. Kabel s magnetickou koncovkou zůstává, jen mu budete muset sehnat jiný USB konektor, který dodá elektřinu.

Také je tu možnost nabíječku přikoupit za 490 Kč. Zajímavé je, že u LTE verze hodinek (u nás se neprodává) nabíječka zůstává.

Apple stejný krok udělal už v minulosti u předchozích generací. Hojně diskutovaná byla i ztráta Lightning->3,5mm redukce v krabičce letošních iPhonů. Otázkou je, proč to Apple dělá. Že by i takhle vypadala strategie, která nakonec Apple dostala do pozice nejbohatší firmy světa?

Via Jablíčkář.cz