Nejdivočejší spekulace současnosti: Huawei prodá Honor a Microsoft podruhé koupí Nokii

Podle analytiků z CCS Insight (via Forbes) je Microsoft jedním z favoritů na koupi finské společnosti Nokia. Na první pohled by tak došlo k absurdnímu opakování historie, protože Microsoft „už jednou Nokii koupil“. V roce 2014 však Microsoftu šlo o smartphony a odkoupil mobilní divizi. Tentokrát by koupil to, co tehdy z firmy zbylo (a v co se vyvinula do dnešních dní). Hlavním zájmem jsou tentokrát síťové technologie.

CCS Insight předpovídá, že Nokii v roce 2021 koupí některá z velkých amerických tech-firem a konkrétně jmenuje Microsoft a Intel. Vše souvisí s masivním budováním 5G sítí po celém světě a snahou americké administrativy získat nezávislost na čínských technologiích a dodavatelích (s firmou Huawei na prvním místě).

Dává to vůbec smysl?

Zajímavou spekulaci přinesl uznávaný analytik Ming-Chi Kuo (via Gizmochina.com). Podle jeho informací se Huawei zabývá myšlenkou prodat značku/divizi Honor. Mateřská firma by získala finanční prostředky, nový majitel by získal hodnotnou značku a know-how v oblasti smartphonů, počítačů, chytrých hodinek a další drobné elektroniky.

Přitom americký ban by se na nového majitele neměl vztahovat – nicméně i sám Kuo připouští, že právě tohle je nejslabší bod plánu. Trumpovi stačí pohnout prstem, na tzv. Entity List (americký seznam zakázaných firem) se objeví nové jméno a právě koupený Honor je (s trochou nadsázky) bezcenný.

Komentátoři hojně označují Kuovu teorii za nesmyslnou a firma Huawei ji už měla popřít.