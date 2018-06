Nejhlídanější tajemství Applu. Sebrali jsme veškeré info o iPhonu SE 2

iPhone SE má za sebou druhé narozeniny a dávno se stal nejvážnějším kandidátem na facelift. Z Applu dlouho přicházely zprávy, že nástupce populárního drobečka vůbec nebude, ale teď už „víme“, že se iPhonu SE 2 dočkáme. Pravděpodobně v září, tedy společně s velkými iPhony.

Diskutuje se o procesoru A10 Fusion (iPhone 7) případně A11 Bionic (iPhone 8 a X). Protože jde o levný model, spekulace se většinu přiklání ke staršímu procesoru, na druhou stranu A11 bude v září na trhu rok, výroba je zaběhnutá... Operační paměť zůstane na 2 GB RAM, stejně tak 32 a 128GB úložiště. Očekává se zlepšení fotoaparátů, 12Mpx hlavní snímač nabídne lepší světelnost a selfie kamerka povyroste na 7Mpx. Navýšit se má i kapacita baterie.

Dlouho nebylo jasno kolem podoby telefonu a na webu se mísí zprávy o trojici možností:

iPhone SE 2 bude designově stejný, jen s nepatrně větším displejem a lepší výbavou

v těle původního iPhonu SE bude výrazně větší bezrámečkový displej ve stylu iPhonu X

zvětšení těla tak, aby pojmul 6,1" displej

Úniky posledních dní nejvíce nahrávájí druhé variantě. Stejný tvar těla je skvělý pro většinu příslušenství (nepasovat budou jen kryty, které by teď zakrývaly část zvětšeného displeje). Otázkou zůstává, jak velký ten displej nakonec bude a zda i u levného telefonu Apple sáhne po technologii OLED.

Patrně ani tady nezbude místo pro čtečku otisků prstů. Tzn. rozpoznání obličeje FaceID, tzn. výřez v displeji. V popiscích iOS 12, je dokonce zmíněno, že nabídne animoji. Únik ukazuje také na skleněná záda s podporou bezdrátového nabíjení. S velkou pravděpodobností zmizí 3,5mm jack, což by nahrávalo odolnosti vůči vodě a prachu. Novinkou u malého iPhonu má být 3D Touch, tedy displej citlivý na sílu doteku.

První SE byl nejlevnějším novým iPhonem v historii a zásadně jiné by to nemělo být ani u druhé generace. V průběhu dvou let se však ukazovalo, že je SE možná až příliš levný a výhodný, takže mírné zdražení nebude překvapením.