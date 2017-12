Darujte mobilní aplikaci. Máme pro vás 11 prověřených tipů pro Android

K Taskeru si budete hledat cestu dlouho, ale pokud ji dokážete využít na maximum, ušetří vám čas. Slouží k vytváření podmíněných akcí, které jsou sdružovány do profilů. V nich nejprve zadáte podmínku, kdy má telefon reagovat, např. při spuštění aplikace, podle dne v měsíci, apod. Jakmile máte vytvořenou podmínku, můžete do profilu přidat akci. Akcí je v základu celá spousta, od nastavení displeje přes hrátky s obrázky, zvuková nastavení až k systémovým akcím.

Nudí vás váš vlastní telefon? Stáhněte Zedge a pusťte se do tuningu. Tapety, pohyblivé tapety, vyzváněcí tóny, notifikace, ikony, témata a další. To vše v nepřeberném množství, přitom skvěle katalogizované a s výběrem pomůže i hodnocení ostatních uživatelů. Pro změnu tapety nemusíte aplikaci ani otevřít, stačí klepnout na widget, nebo si nastavit časovač.

Minecraft: Pocket Edition

Žijí vaši blízcí ve fenomenálním kostičkovém světě? Kupte jim Minecraft i do mobilu. Nechybí funkce známé z desktopové verze, inventář, možnost kombinovat materiály, ani pobíhající příšerky, které chtějí pobyt znepříjemnit. Fanoušky hry neodradí ani vyšší pořizovací cena, naopak naláká nové herní rozšíření The Better Together.



