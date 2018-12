Výhodou je, že si s 1Password až na hlavní heslo nemusíte pamatovat žádné údaje, jelikož je máte vždy po ruce. V případě potřeby je za vás dokonce sama doplní do webového prohlížeče. Data jsou provázána skrze iCloud či DropBox, takže k nim máte přístup ze všech zařízení. Pro lokální použití se dá využít zdarma, ale když chcete využít cloudu a profi funkcí jako jsou vícečetné trezory, generátor silných hesel nebo podpora chytrých hodinek (Apple Watch) už musíte zaplatit.

Pravé benefity přichází však až s předplatným. V případě balíčku Premium se vám veškeré limity bezplatného účtu zdvojnásobí, získáte pojištění proti rozbití telefonu nebo zdravotní pojistku do zahraničí. Výhodou je také možnost držet zůstatek na kartě v podobě kryptoměn, které v aplikaci lze nakupovat a prodávat. Pro nejnáročnější je pak balíček Metal, kde získáte proti Premium balíčku ocelovou platební karty, ještě vyšší limity, vlastního asistenta v rámci služby concierge a až 1% cashback z každé platby.

Vášnivému cestovateli udělá radost aplikace Revolut, poslouží mu jako osobní mezinárodní banka. K aplikaci máte vystavenou virtuální (za poplatek i klasickou) platební kartu, se kterou můžete kdekoliv na světě vybírat peníze bez poplatku až do výše 4 500 Kč měsíčně. K aplikaci rovněž získáte vlastní IBAN účet vedený v eurech na který vám přímo do aplikace chodí peníze. Revolut navíc podporuje desítky různých měn včetně české koruny mezi kterými můžete bez poplatku směňovat.

Kromě jízdních řadů můžete v aplikaci nakupovat SMS jízdenky, či nahlédnout do mapy pro vyhledání nejbližší zastávky. Aplikace je ke stažení zdarma, přičemž databázi jízdních řádů získáte zdarma na jeden měsíc, poté už je třeba zaplatit roční poplatek. Jízdní řády nakoupíte od 25 Kč za jedno město, či 49 Kč za všechny vlaky v České republice nebo na Slovensku. Obě země pak můžete koupit v jednom výhodném balíčku za 149 Kč včetně evropských vlaků.

V případě iOS verze je výhodou také podpora hodinek Apple Watch, které snadno a rychle přeloží nadiktovaná slovíčka i jednoduché fráze. Applisti ocení také užitečné rozšíření klávesnice, které se zobrazí vždy nad klávesami a při psaní automaticky překládá text do vybraného jazyka.

iTranslate je špičková aplikace pro překlad cizích jazyků. Hlavními funkcemi jsou překlad do více než 100 jazyků včetně dialektů, přičemž více než 40 jich umí offline. Uživatele potěší také hlasové tlumočení cizí řeči, databáze často používaných frází či možnost živého překladu pomocí kamery. Přeložená slovíčka vám iTranslate ukáže i v jiných tvarech, časech, případně navrhne jejich vhodná synonyma.

Pokud chcete ušetřit, lze v peněžence vytvářet rozpočty, kde si určíte částku, jakou si dovolíte za dané období či konkrétní položky utratit. Rozpočty a peněženky navíc lze sdílet s jinými lidmi, což lze využít třeba ke správě rodinných financí, napojit ji lze dokonce přímo na bankovní účty v některých bankách. Veškerá data lze také vyexportovat do CSV či Excelu. První peněženku máte v aplikaci zdarma, poté je třeba přejít na měsíční/roční paušál.

Naskenovaný soubor lze uložit jako JPG obrázek či PDF, přitom jej lze zabezpečit heslem či otiskem prstu. Vše je pak synchronizováno skrze cloudové úložiště jako iCloud, Google Disk, DropBox a další. Potěší také možnost odeslání dokumentů do Evernote.

Remote Mouse: Ovládejte PC z mobilu

Remote Mouse umí přesně to, co říká jeho název. Umí z telefonu udělat bezdrátovou myš k počítači. Ovládat jej můžete jak dotykově, tak pohybem celého telefonu v prostoru (díky gyroskopu). Aplikace rovněž přináší přizpůsobenou klávesnici, která odpovídá počítači, ať už je to PC nebo Mac.



Ovládejte svůj počítač pomocí svého smartphonu.

Užitečnými funkcemi jsou také speciální ovladače pro hudební a videopřehrávače, či prezentační nástroje. Pěkně je zde vyřešeno rychlé přepínání spuštěných aplikací. Aplikace z mobilu dokáže ovládat počítače s Windows, macOS i Linuxem, a to jak přes Wi-Fi, tak mobilní data.