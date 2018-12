Vybrali jsme 13 povedených chytrých hodinek a náramků. Nejen pod vánoční stromek

Mobil má každý, ale víme, čím můžete překvapit: nositelnou elektronikou, fitness náramky, chytrými hodinkami... Označují se jako wearables, neboli nositelnosti. Řadu let hledaly cestu a našly jich hned několik.

Výběr chytrého telefonu je jednoduchý, všechny vlastně dělají to samé, jen si připlácíte za rychlost a kvalitu. U nositelností je to složitější, protože každý model je jiný. Je potřeba důkladně zvážit potřeby a pak najít ten správný mix vlastností, který jim nejlépe vyhoví. Vyzkoušeli jsme každý model v dnešním přehledu a aspoň rámcově nastíníme, co od něj čekat. Podrobnosti pak hledejte v odkazovaných článcích.

Proč kupovat chytré hodinky Nemusíte sahat po mobilu při každém pípnutí, notifikace máte na ruce.

Když chcete měřit sportovní výkony a mobil nechat doma.

Hodinky změří také veličiny, které pomocí mobilu nezjistíte.

Vibrující hodinky vzbudí pouze vás, ne toho, kdo leží vedle.

...ano, umí také zobrazit čas a díky synchronizaci s GPS je vždy přesný.

Odkazy u produktů uvedených v tomto článku jsou placenou inzercí obchodu Mobil Pohotovost. Doporučení jednotlivých produktů je ale čistě redakční rozhodnutí, odkazy jsme k nim přidali až dodatečně.

Doporučené nositelnosti jsme řadili od nejjednodušších po ty s nejvíce chytrými funkcemi.

Xiaomi Mi Band 3: skvělý základ, zdrcující výkon/cena

Cena: 849 Kč

Je to třetí generace legendy a spolehlivý základ pro zájemce o chytrou elektroniku na zápěstí. Mi Band 3 vydrží tři týdny na jedno nabití, má jednoduché ovládání, vodotěsné pouzdro a prakticky neomezený výběr výměnných náramků.

Na jednobarevný displej dostanete aktuální čas, počasí, srdeční tep, vybrané notifikace z mobilu nebo informace o probíhajícím běhu či jiné sportovní aktivitě. Pokud bychom hodnotili poměr výkon/cena, Mi Band 3 bude v dnešním výběru těžko hledat konkurenci.