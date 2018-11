Nejšílenější věc, jakou dneska uvidíte. Stařík si na kolo namontoval 15 smartphonů a loví Pokémony

Není to teenager, geek, ajťák ani vývojář, je to 70letý stařík, který si své kolo vybavil patnácti smartphony. Každý z nich je napojený na svou powerbanku, aby dlouho vydržel. Chen San-yuan k hraní hry Pokémon Go používá pět iPhonů a deset androidů od Samsungu v celkové hodnotě 4 800 dolarů (cca 110 tisíc Kč), přičemž za mikrotransakce uvnitř hry utratí měsíčně kolem 300 dolarů (cca 7 tisíc Kč).

Tato každovečerní kratochvíle zabere tomuto lovci Pokémonů šest až sedm hodin, během kterých jezdí po hlavním tchajwanském městě Tchaj-pej. Původně začínal jen s jedním telefonem, ale postupně chtěl více. Důvodem použití tolika telefonů je prý to, že chce rychleji dosáhnout vyšších úrovní a chytit ve hře o to vzácnější tvory. Kolik za celý večer najezdí kilometrů, není známo, je ale evidentní, že hraním alespoň dělá i něco pro své zdraví.

„Pokémon Grandpa“ v akci:

Zdroj: Japan Times