Nejstahovanější aplikace a hry v App Store za rok 2019 jsou…

Apple s koncem roku bilancuje a po ocenění nejlepších aplikací a her nyní přichází s těmi nejstahovanějšími.

I když neznáme čísla, nejstahovanější hrou pro iPhony se stal Mario Kart Tour od Nintenda. Ten kupodivu vyšel teprve na konci září. Po titulech Color Bump 3D a aquapark.io pak čtvrté místo obsadila také ještě patřičně žhavá novinka v podobě Call of Duty: Mobile. Pátým nejstahovanějším titulem na iPhonu je pak hříčka BitLife.

Pokud bychom se zaměřili výhradně na placené tituly, které se samozřejmě do počtu stažení s těmi bezplatnými měřit příliš nemohou, najdeme na vrcholu žebříčku samé stálice. Nejstahovanějším placeným titulem pro iPhone za rok 2019 se totiž stal Minecraft, následovaný společenskou hrou Heads UP! , simulátorem virové nákazy Plague Inc., populární tower defense hrou Bloons TD 6 a arkádovou hříčkou Geometry Dash.

Mario to zase dokázal. A to i přes to, že se zrovna o kdo ví jakou herní pecku nejedná.

Pokud přejdeme na nejstahovanější bezplatné aplikace pro iPhone, asi nikoho nepřekvapí, že se první pětice skládá ze sociálních sítích. Tyto tituly si totiž nainstaluje většina uživatelů hned po tom, co vybalí svůj iPhone z krabičky. Jedná se o YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok a nechybí ani Facebook Messenger.

U placených aplikací pro iPhone pak zabodovala aplikace na editaci fotografií a zejména pak portrétů (selfie) FaceTune. Následuje ji profesionální titul na plánování zaměstnanců HotSchedules, počasí Dark Sky Weather (v tuzemském App Storu není titul dostupný), rodičovská aplikace The Wonder Weeks a lepší usínání s hodinkami na ruce AutoSleep Track Sleep on Watch.

Těsně pod bednou. Fortnite je mezi nejstahovanějšími hrami pro iPad za rok 2019 až šestý.

Nejstahovanější bezplatné hry za rok 2019 pro iPad jsou Roblox, aquapark.io, Paper.io 2, Color Bump 3D a Magic Tiles 3: Piano Game. Nejstahovanější placené pak opět Minecraft následovaný Geometry Dash, Bloons TD 6, Plague Inc. a Amazing Frog. První pětice bezplatných aplikací pro iPad jsou YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Google Chrome a Hulu. Mezi placenými aplikacemi pak bodovaly Procreate, Notability, GoodNotes 5, Duet Display a Toca Hair Salon 3.

A ještě tady máme Apple Arcade. I když tato platforma přišla také až s podzimem letošního roku, jisté úspěchy již zaznamenala. Jejích nejstahovanějších 5 her napříč platformami jsou Oceanhorn 2, Sonic Racing, Hot Lava, Frogger in Toy Town a Skate City.

Popis, ukázku a odkazy na jednotlivé nejstahovanější aplikace a hry roku 2019 v App Store najdete v galerii. Většina je jich dostupná i na platformě Android.

Zdroj: macrumors.com