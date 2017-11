Vybrali jsme 11 smartphonů s nejvýhodnějším poměrem ceny a výkonu

Hlavním argumentem je ovšem čistý Android, o jehož aktualizaci se stará sám Google. Výhrady nemáme ani k 5,5palcovému Full HD displeji vsazeného do celokovového těla. Minulostí je laborování nad podporovanými pásmy – Xiaomi Mi A1 podporuje všechny v tuzemsku používané LTE frekvence.

Asus Zenfone 4 Max (ZC554KL): držák s velkou baterií

Cena: 6 490 Kč

Pokud je výdrž na baterii hlavním hlediskem, podle kterého vybíráte smartphone, neměli byste minout Asus Zenfone 4 Max (ZC554KL). Název totiž neodkazuje na velikost displeje, ale právě na kapacitu baterie, která činí 5 000 mAh. Telefon vydrží více než dva dny a poslouží také jako powerbanka.

Zenfone přebírá to dobré ze starších Maxů, takže nechybí kvalitně zpracované celokovové tělo a spolehlivá čtečka otisků. Nově na smartphonu najdeme dokonce duální fotoaparát, ale druhá čočka je spíše do počtu. Smartphone nedoporučujeme na hraní náročných her, procesor se totiž snadno zadýchá.