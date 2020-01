Některé „batohy“ pro iPhony špatně dobíjejí, Apple kryty s baterií vymění zdarma

iPhony nikdy nepatřily ve výdrži baterie mezi špičku, proto i samotný výrobce začal už ke generaci iPhonů 6S vyrábět originální kryty s vestavěnou baterií. Kvůli jejich hrbatému a nepříliš elegantnímu tvaru se jim někdy přezdívá „batoh“. Bateriová pouzdra ke generaci modelů 2018, tzn. iPhonu XS, XS Max a XR, mohou trpět výrobními vadami, Apple je zdarma vymění.



Do programu výměny jsou zařazeny pouze kryty k těmto třem modelům iPhonů

Po dlouhých měsících problémů s kryty Apple oficiálně přiznal, že se jedná o výrobní vadu, kterou mohou trpět série krytů Smart Battery Case vyrobené během ledna až října 2019. Chyba se může projevit jak špatným dobíjením krytu samotného při připojení telefonu na nabíječku, tak i přerušovaným dobíjením telefonu z baterie v krytu. Apple nicméně ujistil, že chyba nepředstavuje jakékoli bezpečnostní riziko.



Pokud se váš kryt nedobíjí, můžete si ho nechat vyměnit zdarma

Apple spustil program na výměnu vadných krytů zdarma. Týká se i České republiky. Stačí zajít do jakéhokoli autorizovaného servisu Apple, který ověří, zda se uvedená chyba projevuje a máte nárok na výměnu zdarma. Uplatnit bezplatnou náhradu máte nárok do dvou let od zakoupení příslušenství.