Některé smartphony LG měly bezpečnostní díru. Na dálku šlo špehovat klávesnici

Problémy se zabezpečením smartphonů se nevyhýbají ani známým a zavedeným značkám. Podle nálezů výzkumného týmu společnosti Check Point, která se zabývá elektronickými hrozbami, se několik modelů LG potýkalo s bezpečnostní dírou ve virtuální klávesnici, kterou smartphony LG používají.

Problém byl objeven u několika modelů LG, včetně top modelů uplynulých let G4, G5 a G6. Zranitelnosti se objevily v aplikaci klávesnice, kterou LG používá z vlastní dílny. První zranitelnost souvisela s použitím nezabezpečeného připojení pro citlivý proces, druhá byla chyba ověření v souborovém systému LG.

Při útoku by bylo možné skrz aktualizaci aplikace spustit škodlivý kód, který následně mohl špehovat znaky tisknuté na klávesnici. Toho by útočník mohl zneužít zejména při zadávání přihlašovacích údajů, zejména hesel do nejrůznějších služeb a účtů. LG bylo ze strany Check Pointu upozorněno a vydalo bezpečnostní záplatu v rámci květnového softwarového updatu.