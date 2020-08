Nelíbí se vám hodiny na pohaslém displeji? Navrhněte své vlastní a vyhrajte Huawei P40

Huawei na svém komunitním fóru pořádá soutěž pro všechny tvořivé fanoušky. Vaším úkolem bude navrhnout nový AOD skin pro smartphony Huawei, tzv. vytvořit vlastní design Always On displeje. To je motiv na pohaslém displeji, který většinou zobrazuje pouze základní údaje, jako je čas, datum nebo ikonky upozorňující na zmeškané události. Prostředí EMUI 10 ale přináší pro AOD mnohem více grafických možností. V oficiální aplikaci Motivy najdete desítky zajímavých AOD skinů a nyní můžete vytvořit nebo alespoň navrhnout svůj vlastní.

Soutěž se dělí na dvě části a bude mít tedy dva vítěze. V první můžete vytvořit vlastní AOD skin (soubor s příponou .hwt) pomocí oficiální aplikace Huawei Theme Studio a ten včetně screenshotů publikovat na fóru Huawei. Každý autor může do soutěže poslat maximálně 5 skinů. Autor nejzajímavějšího skinu (hodnotí se originalita, nápad, provedení) získá smartphone Huawei P40.

Pokud nechcete skin přímo tvořit, můžete se alespoň podělit o nápad na jeho vzhled. K tomu slouží druhá větev soutěže. Buď můžete design popsat nebo ještě lépe sami načrtnout, výkres vyfotit a opět nahrát na fórum. Každý autor může do soutěže přihlásit maximálně 5 nápadů. Autor nejzajímavějšího nápadu (opět se hodnotí originalita a nápad) získá desetipalcový tablet Huawei MediaPad T5.

Soutěž trvá do 31. srpna 2020, následně zástupci Huawei vyberou oba vítěze. Pokud budete chtít svůj vlastní navržený AOD skin vyzkoušet v telefonu, můžete jej nainstalovat pomocí tohoto návodu. Ukázky několika skinů z fóra Huawei naleznete i v galerii tohoto článku.