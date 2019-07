Nemáte na Teslu? Kupte tohle Xiaomi. Scooter Pro stojí pár tisíc a nabíjet můžete v obýváku

Xiaomi, to dávno nejsou jen telefony. Elektrické koloběžky s logem Mi bez nadsázky mění svět osobní elektromobility a nová generace Xiaomi Mi Electric Scooter Pro ve všech směrech vylepšuje solidní základ z minulosti. Vyšší výkon, delší dojezd a na první pohled stejný vzhled, který výrobce jen mírně opepřil červenými prvky.

Koloběžka znovu nabídne hliníkovou konstrukci, kterou lze v mžiku složit a vložit do kufru auta či přenést. Se 14,2 kilogramy se nový model už docela pronese, starší měl 12,5 kg. Koloběžka má stejně jako předchůdce 8,5" pneumatiky, které mají nafukovací duši, takže časem sice hrozí riziko píchnutí, ale naopak se vám odvděčí mnohem pohodlnější jízdou v nerovném terénu. Potěší i takové praktické drobnosti, jako je výklopný stojánek, zvonek, nebo LED svítilna s dostatečným jasem i pro večerní jízdu. Nechybí ani červené zadní světlo na blatníku kola.



Na řídítkách najdete ovládací displej, zvoneček, páku zadní brzdy a tlačítko pro regulaci rychlosti. Konektor pro nabíjení najdete stoupací deskou na boku baterie.

Velkým trumfem nové generace je barevný displej s přehledem o aktuální rychlosti v km/h, režimu jízdy nebo stavu baterie (pět čárek po 20%). Raději bych uvítal procentuální hodnotu, kterou vám koloběžka ukáže pouze po připojení na nabíječku. Hodily by se však i další informace jako je například čas, nebo najeté kilometry. Třeba příště. Displej není dotykový, vlastně mu úplně chybí ovládání, ale nakonec není ani potřeba, jediným tlačítkem zapnete koloběžku i displej, dlouhý stisk ji opět vypne, krátký stisk vypne/zapne svítilnu. Dvojitý stisk mění režim jízdy.

Vyšší výkon, delší dojezd

Režimy jízdy jsou tentokrát tři. Úsporný (ECO) omezuje maximální rychlost na 15 km/h, běžný režim (D) dostal omezovač na 20 km/h a nejsilnější režim sport (S) zvládá zmiňovaných 25 km/h, přičemž podle daného nastavení rekuperace a terénu lze z koloběžky vytáhnout i trochu víc. Ačkoliv silnější režim znamená kratší dojezd, přesto jsem si při testování nejvíce oblíbil právě režim sport.

Jednou z hlavních změn je silnější 300W motor s náhonem na přední kolo. Ten sice papírově zachovává stejnou maximální rychlost, ale rychleji akceleruje a lépe si poradí s jízdou do kopce. Součástí předního kola je i brzdný systém e-ABS s podporou rekuperace, kdy při jízdě z kopce motor lehce brzdí a převádí kinetickou energii v elektrickou a dobíjí baterii koloběžky. Míru rekuperaci si navíc můžete sami vybrat. Zadní kolo je osazeno mechanickou (bohužel nikoliv hydraulickou) kotoučovou brzdou.



Zapínacím tlačítkem můžete dvojitým stiskem přepínat mezi jízdními režimi ECO, Day, Sport

Druhou hlavní inovací je posílený maximální dojezd až 45 km. Starší model si totiž musel vystačit jen se 30 km. Důvodem je silnější baterie o kapacitě 12 800 mAh respektive 484 Wh. Zmíněný dojezd ale berte spíše orientačně, jelikož velmi závisí na režimu jízdy, terénu, případně zvolené intenzitě rekuperace. K maximální hodnotě se přiblížíte jedině při jízdě po rovině / z kopce a v režimu ECO. Já se s režimem Sport v kopcovitém terénu Vysočiny s dojezdem pohyboval běžně okolo 30 km.

Konfigurace přes mobilní aplikaci

Vzhledem k omezeným možnostem ovládacího panelu na řídítkách se všechno nastavení koloběžky řeší skrze mobilní aplikaci Mi Home, která je dostupná pro Android a iOS. Aplikace je při prvním spárování poměrně chaotická, jelikož jde o univerzální software pro všechny chytrá zařízení Xiaomi od chytrých žárovek až po kuchyňské vařiče. Jakmile ale jednou aplikaci s koloběžkou spárujete, uvidíte Mi Scooter Pro vždy na domovské obrazovce a o zbytek už se nemusíte starat.



Ovládání elektrokoloběžky skrze aplikaci Xiaomi Home.

V aplikaci pak vidíte koloběžku s důležitými informacemi jako je procentuální stav baterie, aktuální rychlost, či ujetá vzdálenost. Můžete zde aktivovat tempomat, trvalou aktivaci světel nebo lze zamknout motor, aby vám s koloběžkou nikdo neodjel.

Nastavit můžete sílu rekuperace, ve výchozím stavu je na minimu, takže v kopci sice koloběžka méně brzdí motorem, ale také dobíjí méně energie. Nechybí detailní informace o baterii či najetých kilometrech. Jak jsem si osobně vyzkoušel, skrze aplikaci probíhají také OTA aktualizace firmwaru koloběžky.

Potencionální problémy

Z koloběžkou jsem za poslední dny najezdil více než 100 kilometrů a narazil jsem na drobný i docela velký problém. Ten drobný je spíše vlastnost vycházející z charakteristiky baterií, tedy že s postupným vybíjením klesá výkon. To poznáte hlavně v posledních 30% baterie, kdy už koloběžka začíná mít problémy s prudkými kopci a občas jí musíte pomoct odražením nohou.



I nová verze se může potýkat s vadami materiálu. Hliníková páčka brzdy by jinak nemohla po pár dnech běžného používání takto prasknout. Výměna naštěstí není tak drahá.

Při testování jsem se opakovaně dostal do problémů s připojením telefonu ke koloběžce, což mi znemožnilo například trvalou deaktivaci tempomatu či jiné změny nastavení. Problém přisuzuji spíše aplikaci než koloběžce, podobné to totiž v minulosti bylo i s jiným příslušenstvím Xiaomi. Pokud ale vše optimálně nastavíte už na začátku, do aplikace už později v podstatě nemusíte, takže problém tolik nebolí.

Mnohem horší už je to však s únavou materiálu. Předchozí generace koloběžky byly známé problémovými materiály, ať už šlo o defekty na pneumatikách či nekvalitní hliník. Výrobce sliboval, že nová verze má chyby napravit, ovšem zřejmě se tak nestalo.

Po pouhých cca 100 kilometrech se mi při běžném zacházení zlomilo ukotvení páčky brzdy, což snížilo její účinnost. Nutno dodat, že koloběžku testoval už někdo přede mnou, ovšem ať prošla jakkoliv hrubým zacházením, tohle se jednoduše stávat nesmí. Páčku lze za pár set korun vyměnit, ale u prakticky nového produktu něco takového prostě nechcete řešit.

Shrnutí

Koloběžka Xiaomi Mi Electric Scooter Pro se v českých obchodech prodává od 15 000 Kč, což je vzhledem k jízdním vlastnostem, síle motoru, maximálnímu dojezdu a možnosti pokročilého nastavení skrze aplikaci velmi zajímavá nabídka. Jedná se o excelentní dopravní prostředek do města i blízkého okolí. Pamatovat je však třeba i na zmíněné potenciální problémy či poruchovost. Na druhou stranu mají elektrokoloběžky od Xiaomi v České republice silnou komunitu a dají se dobře sehnat náhradní díly.

Pokud zvažujete, zda zakoupit tento, či základní model bez přídomku Pro, je volba čistě na vás. Pokud hodně jezdíte nebo máte větší váhu, určitě bych doporučil připlatit za model Pro, jelikož silnější motor na živosti koloběžky opravdu poznáte. Pokud ale koloběžku chcete na občasné přejetí po městě, určitě vystačíte i se základním modelem Mi Electric Scooter, který se prodává za 10 000 Kč.