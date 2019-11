Německo nařídí Applu, aby zpřístupnil NFC v iPhonech konkurenčním platbám

Německo schválilo zákon, který nařizuje Applu vpustit alternativní bezkontaktní (NFC) platební technologie do iPhonů. Cílem je posílení konkurence pro Apple Pay. NFC čip je totiž v iPhonech uzamčený a může k němu přistupovat pouze Apple Pay (popřípadě další aplikace, ne však pro platby). Proti tomuto se ostatně už v roce 2016 značně ohradily největší australské banky, další instituce následovaly.

I když nově přijatý zákon Apple přímo nejmenuje, je v něm jasně definováno, že jde o technologické společnosti, kterou Apple je. Nicméně zákon byl sjednaný poněkud narychlo, je „děravý“ a Apple se ohradil ohledně problémů s legislativou, ochranou osobních dat, přívětivostí služeb řešení třetích stran pro koncového uživatele atd.

V každém případě má Apple problém, protože se dá očekávat, že Německo budou následovat další a další země. A pro uživatele by to bylo jen dobře. Apple Pay se v České republice spustilo teprve letos v únoru a ještě nyní jej zdaleka nepodporují všechny tuzemské banky a když už, tak ne se všemi platebními kartami. Uživateli by přitom stačilo nainstalovat konkurenční aplikaci, aniž by byl závislý na dostupnosti Apple Pay.

Kompletní odemčení NFC by však mělo přínos nejen pro platby skrze iPhone, ale ještě pro výrobce příslušenství pro tento telefon. Např. chytré zámky se nyní s iPhony musí složitě spojovat skrze Bluetooth, kdy se musí odemčení/zamčení stále potvrzovat na displeji telefonu. S NFC by stačilo jen iPhone přiložit a bylo by odemčeno/zamčeno, podobně, jako to již roky funguje na Androidu. A to bez problémů a bezpečnostních rizik.

Německý zákon má vstoupit v platnost se začátkem příštího roku. Uzamčené NFC v iPhonech je i v hledáčku antimonopolního úřadu EU, který aktuálně zkoumá možné protisoutěžní jednání Applu v omezování konkurence. Tomu se nelíbí ani to, že Apple „nutí“ uživatele k aktivování služby už při prvotním nastavování iPhonu.