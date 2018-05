Nenapravitelný Microsoft. Podle indicií se znovu snaží o mobilní platformu a konečně chystá Surface Phone

Když @WalkinkCat ve zdrojovém kódu SDK 17672 Windows 10 našel výrazy „Andromeda OS“ a „Factory OS Andromeda Device“, internet okamžitě rozjel spekulace a konspirace. Microsoft v říjnu 2016 oficiálně ukončil veškeré vývojové aktivity na platformě Windows 10 Mobile. Zároveň ale jasně vidíme, že na službách a technologiích pro mobilní telefony se intenzivně pracuje:

Ale co když se teď peče něco úplně nového? Je to další pokus o vlastní mobilní platformu? Když se k výše napsanému přidají další indicie a informace z jiných kanálů, získáváme aspoň hrubou představu. Andromeda má být modulární verze Windows, kterou půjde snadno portovat na různá zařízení. Má podporovat jak procesory x86 (svět počítačů), tak ARM (svět mobilů a tabletů).

A v kódu zmíněné zařízení Factory OS Andromeda Device? Že by konečně legendární Microsoft Surface Phone? Zatím vidíme jen to, že poběží na platformě ARM, tedy by to mohl být právě mobil.

V Microsoftu se něco děje a následující měsíce ukážou, co to je.

Via MS Power User