Nenechte ho ležet v šuplíku. 8 tipů, jak dát smysl odloženému smartphonu

Máte nový mobil? Gratulujeme! Co se starým? Jestli je ještě použitelný, prodejte jej, nebo jej posuňte méně náročným členům rodiny. Rozhodně jej neukládejte do zásuvky. Jistě, může posloužit jako záložní přístroj, ale my pro vás máme pár tipů na daleko lepší využití.

I starší smartphone je skvělý na zabavení dětí při delších cestách autem. Je už jen na vás, jestli jim stáhnete pohádku, nebo je necháte hrát hry. Nechcete mít telefon a všechny jeho zářící antény hned vedle hlavy při nočním odpočinku? Udělejte si chytrý budík a noční displej z toho starého. Může být kompletně offline, se správnou aplikací zobrazí požadované informace, přitom lze stáhnout jas displeje na minimum, aby vás neoslňoval (na appstorech hledejte třeba výraz night clock).

Máte v obýváku starší hi-fi věž nebo kvalitní aktivní reprosoustavu? Kupte stojánek, kupte kabel a vaše letitá sestava se rázem naučí zacházet se Spotify nebo Apple Music a spol. Takto využitý telefon bude stále k dispozici, nikdo jej nebude odnášet, nic nemusíte opakovaně připojovat. Nechcete si nový mobil ničit za rozpáleným čelním oknem auta? U starého mobilu vás to tolik mrzet nebude, přitom navigovat zvládne stejně dobře. Stačí doinstalovat třeba Sygic nebo MapFactor.

Smartphone má veškerou potřebnou výbavu, aby se ve svém druhém životě stal bezpečnostní kamerou. Zvládne detekovat pohyb, vyhodit notifikaci na vašem novém telefonu, uložit videozáznam události. Zkuste třeba appku Alfred Home Security Camera. Funkčně je velmi blízko dětská chůvička, tam lze doporučit aplikace Dormi nebo Chůvička 3G.

I starší smartphone skvěle poslouží jako dálkový ovladač k počítači. Možností je více, ale tou patrně nejjednodušší a nejuniverzálnější je použít dotykový displej jako bezdrátový touchpad. Doporučit lze aplikaci Unified Remote. Poslední tip je trochu náročnější, protože vyžaduje připojení k internetu a při delším nasazení i dodatečný zdroj energie: udělejte z mobilu „štěnici,“ tedy sledovací zařízení. I na to jsou specializované aplikace, ale docela dobře poslouží i v systému integrované funkce Najdi moje zařízení (Android) a Najít iPhone (jděte do Nastavení/iCloud/Najít iPhone a odeslat polohu).