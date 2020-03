Nenechte se nachytat, létající pouzdro na mobil je „fake“. A taky hodně zajímavý nápad…

Tohle video, ve kterém si chlapík s nickem „Amazing maker“ z levných součástek postaví létající pouzdro pro iPhone, vidělo už 5 miliónů lidí na Twitteru a 1,4 miliónu na YouTube. Je úžasné. A také je to podvod. Ne jeden z těch nevinných internetových triků, autor chtěl na svém nápadu vydělávat. V popisu videa totiž odkazoval na součástky, z jejichž prodeje získával podíl. Odkazy odstranil, až když se proti podfuku zvedla silná vlna odporu.

Když víte, že je video fake, je jednoduché najít důkazy, chyby. Obrazové artefakty kolem telefonu vloženého do obrazu, nereálná synchronizace ručně vkládaných zvuků, poloha vznášejícího se telefonu, která odporuje základním pravidlům fyziky…

Jeden z těch, kteří se pustili do sofistikovaného odhalení podvodu, je Mark Rober. Mimo jiné spočítal, že aby doporučené motory a vrtule unesly samotný telefon (nepočítáme baterie, které by je skutečně dokázaly napájet a počítač, který by zvládl složitou fyziku dvouvrtulového dronu), muselo by jich být minimálně 15. Také postavil doporučovanou konfiguraci a zjistil, že když zapnete motory na plný výkon a telefon pustíte z ruky, pád se výrazně neliší od volného pádu volného.

„Nevěřte všemu, co vidíte na internetu.“ T. G. Masaryk, 31. únor 1938

V jedné scéně původního videa poslouží vrtule jako stojánek pro sledování videa. Ve skutečnosti však hučí tak hlasitě, že byste toho moc neslyšeli. Napevno instalované vrtule nemají žádnou možnost kompenzovat a udržovat balanc. Doporučený palubní počítač nemá gyroskop ani akcelerometr, ale to už je s ohledem na absurditu celého videa jen nevýznamný detail.

Další youtuber Peter Sripol pak postavil létající kryt, který opravdu udrží telefon ve vzduchu tak, abyste si mohli udělat selfie. Ale při sledování videa velmi rychle pochopíte, jak složitý tenhle úkol je. Začal u návrhu konstrukce, pokračoval 3D tiskem konstrukce a výsledkem je vlastně drone, který opravdu unese mobil. Jen potřebujete dalšího člověka, který bude drona řídit…

Závěrem snad jen rychlé odhalení, jak Amazing maker fingoval své video. Nedbale. Telefon byl ve většině záběrů na tyčce, která jej držela ze strany a v několika případech nebyla moc dobře odstraněná ze záběru. Poučení? Jako vždy – používejte zdravý rozum. A když něco vypadá až příliš dobře, buďte ostražití…