Nenechte se sledovat Googlem. Mapy dostaly anonymní režim, aktivace je jednoduchá

Poté, co Google zavedl jeho anonymní režim do YouTube, přichází tato možnost i do Google Map (Android a iOS). Když jej aktivujete, aplikace už nebude ukládat vaši polohu ani hledané body zájmu.

Anonymní režim je zatím dostupný jen pro Android a do telefonů přichází postupně, takže ani po aktualizaci nemusíte novinku dostat, ale nemělo by to trvat déle než několik dní. Pro iOS se režim chystá a dá se předpokládat, že vyjde co nevidět.

Režim aktivujete snadno. Po spuštění aplikace tak jen klikněte na svůj profilový obrázek a zde zvolte „Zapnout anonymní režim“.

Když tak učiníte, aplikace se restartuje. Po opětovném spuštění vás informuje, že máte anonymní režim zapnutý. V tento moment se tedy neukládá historie prohlížení ani vyhledávání, neodesílají se oznámení, neaktualizuje se historie polohy, která se také s nikým nesdílí. To však co se čistě Map Googlu týče. Pokud chcete být skutečně „inkognito“ měli byste si vypnout i polohové služby jiných aplikací.