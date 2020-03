Není čas čekat. Nové Nokie budou mít premiéru 19. března v Londýně

V duchu intra filmů s Jamesem Bondem připravila společnost HMD Global upoutávku na premiéru nových smartphonů Nokia. Poslední bondovkou je inspirován také slogan „No Time To Wait“ (Není čas čekat). Paradoxně premiéra nejnovějšího filmu o agentovi 007 „No Time To Die“ byla už podruhé odložena, tentokrát až na listopad 2020. Nové Nokie spatří světlo světa výrazně dřív.

No Time To Wait. We have something very special lined up for you. #nokiamobilelive pic.twitter.com/xQAZWok0v6