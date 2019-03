Není USB jako USB: Konektor USB typu C není zárukou rychlých dat a dobíjení

USB mělo být jednotné univerzální rozhraní, kterým se mohou připojovat periferie k počítačům, telefonům a jiným zařízením. Jenže s vývojem se tato myšlenka poněkud zvrtla a dnes už není USB jako USB.

USB typu C je pouze tvar konektoru

Tak předně máme několik typů konektorů. Novodobým standardem je konektor typu USB typu C (dále jen USB-C), který je malý a oboustranný. Ale na počítačích nebo USB nabíječkách najdete častěji velké ploché USB typu A a na telefonech či drobné elektronice stále panuje konektor Micro USB. Na tiskárnách či NASech bývá k vidění USB typu B a na starších telefonech můžete narazit na konektor Mini USB.



Různé tvary USB konektoru

Možná si říkáte, že když je USB-C nejnovější, tak bude i nejrychlejší, co se týče přenosu dat i nabíjení. Jenže tvar konektoru není zárukou toho, že podporuje nejnovější standardy samotného rozhraní USB. A s těmi standardy je to ještě složitější než s těmi konektory.

Konektor USB-C není zárukou toho, že podporuje alespoň standard USB 3.1, může totiž fungovat i se starším USB 2.0, jenže naopak může být i konektorem pro velmi pokročilé rozhraní Thunderbolt 3. To je protokol Intelu, který využívá totožný konektor USB-C, nicméně díky samostatnému řadiči nabízí rychlost až 40 Gb/s.

A pak tu máme ještě rozšířené možnosti a vedle USB protokolu může rozhraní zároveň nabídnout přenos video a audio signálu prostřednictvím standardů DisplayPort, HDMI či jiných. Nebo se dá přes USB nabíjet a ani to není úplně jednoduché. Základní USB zvládne výkon jen 5W, ale nejnovější standard označovaný jako Power Delivery zvládne až 100 W a může tak napájet i notebooky.

Označování? Ještě větší guláš

Aby toho nebylo málo, liší se nejen tvary konektorů a standardy rozhraní, ale rozdíly jsou i v provedení propojovacích kabelů. Abyste z USB-C dostali maximum přenosové rychlosti, obraz a možnost napájení plným výkonem, potřebujete i odpovídající kabel.

Pokud tedy čekáte od USB rozhraní něco víc, pečlivě si prostudujte parametry daného zařízení, zda požadované funkce vůbec podporuje, a pořiďte si kabel odpovídající kvality. U konektorů zpravidla najdete nápovědu v podobě malých piktogramů, zda podporují rychlé nabíjení, rychlejší přenos dat či přenos obrazu.

Pořádek v USB by měla udělat organizace USB-IF, která sdružuje výrobce elektroniky a určuje standardy tohoto rozhraní. Jenže zatím v tom dělá spíš ještě větší zmatek. Třeba když teď naposledy vydala specifikaci rozhraní USB 3.2, přidala k tomu ještě tři třídy označované Gen 1, Gen 2 a Gen 2×2, do čehož se ale motají ještě starší označení USB 3.0, 3.1 a 3.1 gen 1 nebo 3.1 gen 2 a ty se s těmi novými standardy různě překrývají.

Když se do toho ponoříte, tak zjistíte, že organizace USB-IF má jistou snahu udělat v označování pořádek. Ale stejným třídám dává dva různé názvy a jakoby si neuvědomovala, že na trhu ještě dlouho zůstanou i starší výrobky s původním označením. Bylo by pro všechny jednodušší zavést označování například USB 3.3, 3.4, 3.5 a tak dále s tím, že čím vyšší číslo, tím větší rychlost. Ale ne. Nově se USB standardy označují takto:

USB 3.2 Gen 1

Rychlost: 5 Gb/s

Marketingové označení SuperSpeed USB

Odpovídá: USB 3.0 či USB 3.1 Gen 1

USB 3.2 Gen 2

Rychlost 10 Gb/s

Marketingové označení: SuperSpeed USB 10 Gbps

Odpovídá: USB 3.1 Gen 2

USB 3.2 Gen 2x2

Rychlost: 20 Gb/s

Marketingové označení: SuperSpeed USB 20Gbps

Spásu přinese až USB 4

Větší pořádek by do USB měl přinést až připravovaný standard USB 4. Ten bude vycházet z technologie Thunderbolt a už bude zárukou konektoru USB-C, přenosové rychlosti 40 Gb/s, podpory přenosu obrazu a také nabíjení výkonem až 100 W. Když někde uvidíte napsáno USB 4, budete mít jistotu, že toto všechno bude podporováno a že tvar konektoru bude USB-C. Konečně odpadne studování, co daný konektor či kabel konkrétně zvládne.

Jenže než se nasadí a ustálí standard USB 4, bude to ještě pár let trvat. Do té doby se musíme poprat s aktuálním zmatkem. Standardizován byl teprve letos a s praktickým nasazením v zařízeních počítejte nejdříve v roce 2020, kdy to ale bude stále jen příplatková exkluzivita.