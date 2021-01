Neomezený tarif se 70 GB za 260 Kč. Operátor Illiad už tři roky dokazuje, že to jde

Nedávná aukce rozhodla o tom, že se v Česku silného čtvrtého operátora opět nedočkáme. Italský Illiad ukazuje, o co přicházíme. Když v květnu 2018 začínal s neomezeným tarifem a 30 GB za 6 eur (155 Kč), mnozí to měli za výstřel do tmy, který nedává obchodní smysl. Jenže pak přišly další nabídky…

neomezený tarif se 40 GB za 180 Kč

neomezený tarif s 50 GB za 210 Kč

To už bylo jasné, že podobnou cenovou politiku Illiad udrží dlouhodobě a konkurenti museli s cenami dolů. A Illiad nepolevuje. Nedávno nabídnul zákazníkům neomezený tarif se 70 GB za 260 Kč. Jediným háčkem zůstává aktivační poplatek SIM karty ve výši 10 eur, jinak jde o garantovanou nabídku, kterou mohou lidé používat jak dlouho budou chtít. Přitom je možné surfovat i v 5G síti (Illiad ji zatím má v 27 městech).



Jak by podobná nabídka vypadala u nás? Tak třeba u O2...

Agresivní obchodní taktika a lákavá cenová politika za necelé tři roky přinesla 6,5 miliónů zákazníků. To stále znamená poslední čtvrté místo, Illiad však vytrvale dokazuje, že se dá proniknout i na zcela rozdělený trh, jaký před tím Italové měli (a jaký my budeme mít i do dalších let).