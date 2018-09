Že je mobil vodotěsný, ještě neznamená, že jej potápěči mohou používat místo kamery. Jednotlivé standardy mají svá omezení a když je neznáte, snadno svému telefonu ublížíte. Proč se zvýšenou odolností chlubí jen ty dražší modely a proč by vás IP68 mělo zajímat i v případě, že s mobilem nehodláte skákat do bazénu? Jak je to u nositelností/chytrých hodinek a k čemu je vodotěsný mobil na dně hlubokého moře?