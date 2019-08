Nestihli jste novinky od Samsungu? Kuba je přímo v New Yorku shrnul do čtyř minut

Byl to perný týden. Samsung prvně představil vrcholný tablet Galaxy Tab S6, později přidal druhou generaci chytrých hodinek Galaxy Watch Active 2 s giditální lunetou a měřením EKG. Pak na hlavní akci v New Yorku ukázal Note 10 rovnou ve dvou velikostech, přidal zajímavý počítač Galaxy Book S na platformě Qualcomm Snapdragon 8cx, který bere to nejlepší z mobilů a přináší to na počítač s Windows.

Zajímavá je i oznámená spolupráce Samsungu s Microsoftem. Má přinést úzkou spolupráci počítače s Windows s telefonem na Androidu. Z prezentace se zdá, že tahle dvojka rychle dohání letitý náskok Applu, ale se soudy ještě počkejme, až si všechno vyzkoušíme v praxi.