Netflix má novou zbraň na konkurenci. Vybrané seriály a filmy můžete sledovat úplně zdarma

Konkurence mezi streamovacími službami roste, a tak se jednotliví hráči předhánějí v nabídce obsahu i nejrůznějších kampaních. Netflix teď vytáhl zajímavý trumf – nechá vás sledovat vybrané seriály a filmy zdarma.

A když říkám zdarma, myslím tím opravdu zdarma. Není to takové to zdarma, kdy vložíte číslo kreditky, dostanete jeden měsíc zdarma a od druhého měsíce normálně platíte. Tady nemusíte zadat ani e-mail, prostě jen kliknete na Netflix.com/watch-free, něco si vyberete a díváte se.

Pro začátek si můžete dát první díly ze šesti seriálů (Stranger Things, Elita, Mimi šéf: zpátky ve hře, Láska je slepá, Naše planeta, Grace a Frankie). Vlastně je to logický krok – jestli vás seriál chytne, zaplatíte si další, tady Netflix nemá co ztratit. Ale také jsou tu tři filmy: povedení a cenami ověnčení Dva papežové, k tomu Vražda na jachtě a V pasti. To vše v češtině, případně s českými titulky.

Netflix slibuje, že bude bezplatnou nabídku občas obměňovat.