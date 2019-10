Netflix se naučil česky. Souboj s HBO Go začíná naplno

Netflix má dneškem počínaje ještě blíže českému divákovi. Jděte do nastavení, přepněte si na češtinu a dostanete více české tvorby, více českého dabingu, více českých titulků, česky jsou názvy i popisky. Sekce „Filmy a TV pořady z Česka“ zatím obsahuje 24 titulů a je vidět, že se ladilo do posledního momentu, některým filmům ještě chybí náhledy. Další obsah by měl postupně přibývat, do konce roku má mít sekce na 150 titulů.

Tento stupeň počešťování také znamená, že vše ze série Netflix Originals pokaždé vyjde s češtinou (dabing, titulky, nebo obojí zároveň) ve stejný okamžik jako ve zbývajících 31 jazykových mutacích.

Počeštěné jsou i aplikace Netflix v Google Play a Apple App Storu, aktualizace už na některých telefonech vidět je, na jiné se dostane v průběhu následujících dní. Netflix dnes také spustil české stránky na Facebooku a na YouTube.



Ukázka českého rozhraní a seznam plánovaných českých titulů.

Stinnou stránkou počešťování je, že po přepnutí do české verze přijdete o veškerý materiál, který nemá české titulky/dabing. Podle Filmtoro se nabídka pro Česko z původních pěti tisíc titulů snížila asi na tisíc. Pro návrat ale stačí přepnout rozhraní zpět do angličtiny. O české filmy, titulky ani dabing nepřijdete a vrátí se původní filmová nabídka.

Netflix je možné sledovat na chytrých telefonech, tabletech, počítačích, herních konzolích a chytrých televizích. Progres sledování je synchronizovaný, v praxi tak můžete film rozkoukat na televizi a konec dorazit cestou do práce. Obsah je možné stáhnout předem a později jej sledovat bez připojení k internetu.