Neuvěříte, co všechno dělá Samsung. Tanky, největší mrakodrapy a lodě světa [video]

V roce 1939 Lee Chull založil firmu Samsung a nastartoval něco velkého. Samsung dnes není jediná firma, ve skutečnosti je to 80 více či méně samostatných firem, které vyrábí, na co si jen vzpomenete. Stále je všechny spojuje jedno jméno.

Takže co Samsung dělá? Oprašte angličtinu a pusťte si tohle působivé video. Kdo nechce obětovat 10 minut, tady je velmi stručný výtah: Nudle, cukr, vlna a pojištění, to byl pouze začátek. Pak přišla elektronika, počítače, hodinky, fotoaparáty, ledničky a další kuchyňské vybavení, dnes je Samsung největším producentem paměťových čipů, televizí a mobilních telefonů, vyrábí procesory, displeje, oblečení, auta, tanky a celou řadu další výbavy pro vojenské účely. Samsung postavil Burj Khalifa a řadu dalších mrakodrapů po celém světě.

Samsung má vlastní přístav, dopravní společnost, doky a staví vlastní lodě, které patří k těm největším na světě. Nevyrábí snad jen letadla, ale aspoň do nich dodávají proudové motory. Staví silnice, mají ocelárny, působí ve finančním světě, investují, pojišťují, mají banku, dělají do petrochemie, marketingu, hotelnictví, obrovské investice jdou do zdravotnictví, školství, vývoje robotů. Všichni víme o virtuální realitě, staví také drony, zabývají se 3D tiskem. Po celém světě pracuje pro některou z divizí Samsungu asi 490 tisíc zaměstnanců (víc než Apple, Google a Microsoft dohromady).

Ve videu se dozvíte třeba i to, že Samsung měl v roce 2014 příjem 305 miliard dolarů, zatímco Apple jen 183 a Google dokonce jen 66 miliard. Na jednu stranu je to působivé číslo. Na stranu druhou si znovu uvědomme, že jde o 80 společností, kdežto Apple je jediná firma (vynechme teď fakt, že ani to není úplná pravda), která prodává pouze služby, software a hardware v několika málo produktových řadách.