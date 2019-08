Neuvěřitelné. Keramický Samsung Galaxy S10 přežil pád ze 100 metrů na asfalt [video]

Ruský YouTuber Rozetked podrobil drsnému crashtestu Samsung Galaxy S10+ v prémiové verzi s keramickými zády. Pustil jej z výšky 100 metrů na asfalt. Jestli jste někdy pustili svůj skleněný smartphone ze 100 centimetrů na koberec a dopadlo to popraskaným displejem, patrně vás výsledky tohoto testu překvapí.

Maksim video vyšperkoval srovnáním s údajně nesmrtelnou Nokií 3310. Při pádu předvedla obvyklý trik – rozpadla se na vrstvy. I když spoutání eska-páskou (kvůli uchycení na drone, který telefon vynášel do výšky) patrně může za to, že se telefon rozdělil pouze na dvě části.

Výsledek? Nokii prasknul displej, ale jinak funguje, vydává zvuky a jde s ní i telefonovat. Jen na displeji nevidíte, co se děje. Takový výsledek se pravděpodobně dal čekat. Ale značně nečekaný je stav keramikou obrněného Samsungu. Také jste čekali, že se roztříští na milión střepů? Kdepak. Má pár pořádných šrámů na kovovém rámu, keramická záda jsou v jednom rohu trochu naštíplá a podobné je do s displejem, kterému nefunguje jedna z bočnic. A to je všechno. Jinak telefon funguje normálně…

Chcete-li přeskočit úvodní scratchtest, jděte rovnou na čas 7:40, kde se začíná létat: