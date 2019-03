Neuvěřitelné se stane realitou. Qualcomm letos očekává 64 a 100Mpx fotomobily!

Snímač IMX586 od Sony nebo třeba Samsung ISOCELL Bright GM1, oba s rozlišením 48 Mpx - to byl pouze začátek. Podle Qualcommu letos fotomobily pokoří těžko uvěřitelnou metu 100 megapixelů! Podle ředitele produktového managementu Qualcommu, Judda Heapa, se mají letos objevit smartphony se 64Mpx zadním fotoaparátem, který budou později následovat 100Mpx fotomobily.

Heape sice jedním dechem dodává, že fotoaparáty s obřím rozlišením nejsou cestou, kterou by chtěl Qualcomm primárně podporovat, na druhou stranu stávající čipsety (Snapdragony 660, 670, 675, 710, 845 a 855) podporují u fotoaparátu rozlišení až těžko uvěřitelných 192 Mpx! Při vyšších rozlišeních však nefunguje multi-frame redukce šumu a při pořízení fotky je třeba počítat s delším ukládáním. Znamená to, že fotoaparáty s vysokým rozlišením nebudou skládat více snímků do jednoho, ale vyfotí jednu fotku ve velkém rozlišení, ovšem díky technologii Pixel binning bude na výstupu snímek s nižším „efektivním“ rozlišením.

To je i případ současných 48Mpx fotomobilů, které kombinují čtyři pixely do jednoho, takže jsou na výstupu 12Mpx fotografie. 64Mpx snímače by pak mohly pořizovat 16Mpx fotky. Pixel binning je jedním ze směrů současné mobilní fotografie, tím druhým (a na první pohled zajímavějším) je skládání obrazu z vícero snímačů. Na trhu se to v posledních měsících smartphony se dvěma a třemi fotoaparáty jen hemží. Rekordmanem je zatím pětifoťáková Nokia 9 PureView.

Závod „čím více pruhů, tím více Adidas“ tak bude pokračovat i v letošním roce, a zcela určitě se bude čekat na to, kdo jako první nabídne smartphone s 64 či rovnou se 100Mpx fotoaparátem. Rukavice byla hozena, kdo ji chytne jako první?

Nokii 9 PureView jsme si vyzkoušeli na letošním veletrhu MWC: