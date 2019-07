Nevidíte obrázky? Facebook, Messenger, WhatsApp a Instagram mají částečný výpadek

Pokud máte dnes problém se zobrazováním či nahrávání fotek, videí či jiných souborů na Facebooku, chyba není na vaší straně. Firma má totiž opětovný výpadek se kterým se cca od dnešních 14 hodin potýká většina jeho služeb. Kromě zmíněného problému uživatelé hlásí problémy se zasíláním zpráv na WhatsAppu, se zobrazováním obrázků v Messengeru a problémy poznamenaly také Instagram, kde nefungují příběhy.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown