Nevyšel vám čas? Pokémon Go brzy nabídne třídenní Mega Community Day

Začátkem letošního roku společnost Niantic, vývojář mobilní hry Pokémon Go, spustila tzv. Community Days. Jednou měsíčně jste ve tříhodinovém intervalu mohli odlovit vybraného pokémona, který při svém vývoji dostal speciální útoky, jinou cestou nedosažitelné. A ten letošní poslední komunitní den bude brán jako oslava všech předchozích.

Prosincový Community Day potrvá celý víkend, a v terénu se budou objevovat všichni ti, kteří si jíž svůj Community Day dříve odbyli - pokémoni Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu, Eevee, Dratini, Chikorita, Cyndayuil, Mareep, Larvitar a Beldum. Do hry se tak vrací všechny speciální útoky zmiňovaných pokémonů. Mega Community Day odstartuje v pátek 30. listopadu ve 22:00 a potrvá až do pondělí 3. prosince do 8:00. V sobotu 1. prosince od 11:00 do 14:00 budou navíc dočasně aktivní herní bonusy - dvojnásobek zkušeností a stardustu za chytání a také dvakrát rychlejší inkubátory pro nově vložená vejce.

Do hry Pokémon Go se pomalu dostává již 4. generace příšerek:

Zdroj Pokemongolive