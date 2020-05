NexDock: notebookové šasi s displejem a klávesnicí. Výkon obstarává telefon

Firma Nex Computer má za sebou úspěšnou kampaň na Kickstarteru, v níž vybrala téměř půl milionu dolarů! A na jaký produkt? Na hliníkové notebookové šasi s displejem a klávesnicí bez jakýchkoliv „vnitřností“. Ty ve skutečnosti nahrazuje smartphone připojený v „desktopovém“ módu. A protože se původní generace tzv. NexDocku vyprodala, chystá firma nástupce, tentokrát s dotykovým displejem a tenčími rámečky.

Hliníkové šasi lapdocku dostane 14" dotykový displej a ztenčené rámečky. Samozřejmě nabude chybět ani klávesnice roztažená přes celý vyhrazený prostor a touchpad. Výpočetní výkon zajistí připojený smartphone od Samsungu (režim DeX) či Huawei (EMUI Easy Projection). Notebook má v terénu sloužit jako prodloužená ruka smartphonu, jeho výhodou je nízká hmotnost (tělo je až na baterii prázdné) a současně pohodlnější větší pracovní plocha displeji a klasická tlačítková klávesnice. Nemusíte si ani lámat hlavu nad přenášením dat. To, co máte v telefonu, totiž máte zpřístupněno i v samotném „notebooku“.

Představení loňského notebooku NexDock 2:

NexDock s dotykovým displejem lze na stránkách výrobce již nyní předobjednat, a to za 249 dolarů + poštovné. Do Česka s vybraným layoutem klávesnice (nám nejbližší zřejmě německý) vyjde zaslání na 7 600 Kč. V rámci předobjednávky zaplatíte hned sto dolarů a zbytek až později s blížícím se datem dodání, které je odhadováno na letošní červenec. A výrobce by měl do té doby odtajnit i další detaily, např. konektorovou výbavu, hmotnost nebo kapacitu vnitřní baterie. Předchozí NexDock 2 měl v sobě akumulátor o kapacitě 6 800 mAh (51 Wh).

Mezi podporované Samsungy patří (režim DeX):

Galaxy S8

Galaxy S8+

Galaxy S9

Galaxy S9+

Galaxy Note 8

Galaxy Note 9

Galaxy Note10

Galaxy Note10+

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy Fold

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Mezi podporované smartphony Huawei (EMUI Easy Projection) patří: