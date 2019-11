Nezbední orli posílali SMS z roamingu. Neuvěřitelné je i to, jak chtěli ruští vědci zaplatit obří účet

Znovu se potvrzuje, že Rusko je země neomezených možností a neuvěřitelných příběhů. Přírodovědci z Novosibirsku v rámci projektu sledování migrace Orla stepního nasadili 13 jedincům „batůžky“, které posílají lokalizační data do systému pomocí SMS transmitteru. Problém je, že takový orel doletí docela daleko a úplně ho nezajímají pozemské hranice mezi státy. Natož roamingové zóny…

Zvláště samec jménem Min se vědcům prodražil. V rámci své sezónní migrace se podíval až na arabský poloostrov do Jemenu, proletěl řadu zemí, ale tou zdaleka nejdražší byl Írán. Problém ještě znásobil fakt, že se Min prvně toulal po horách v Kazachstánu, kde nebyl signál, takže textové zprávy hromadně odešly až když potkal první íránskou BTS.

V Kazachstánu jedna roamingová SMS přišla na 15 rublů, ale v Íránu to bylo už 50 rublů. Výsledný účet zněl na sto tisíc rublů, tedy asi 36 tisíc korun. To nezní jako úplně závratná částka, ale na ruské poměry a pro spolek dobrovolných přírodovědců to bylo přece jen hodně. A tak zorganizovali crowdfundingovou kampaň a požádali veřejnost o pomoc. Peníze se skutečně začaly scházet, ale zároveň se začal šířit příběh o nezbedných orlech a donesl se až mobilnímu operátorovi Megafon, který nakonec celý účet odpustil a do budoucna projekt převedl na levnější roamingový tarif.

Via BBC