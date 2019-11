Niantic chystá další hru pro rozšířenou realitu. Tentokrát ze světa Katanu

Na startu hry Pokémon Go to trochu dřelo, po dvou letech však má společnost Niantic už tři hry, které jsou s v jádru podobné jako vejce vejci. Hry se opírají o stále rostoucí databázi bodů zájmu, které se podle hry přemění na potřebné herní objekty. Stávající trojici her od Nianticu brzy doplní další - Catan: World Explorers.

Vývojářské studio Niantic má hotový background, a je mu prakticky jedno, kde svou databázi bodů zájmu nasadí. Pozadí je prakticky vždy stejné, mění se jen popředí a design mobilní hry. U nového titulu Catan: World Explorers však Niantic vůbec poprvé vsadí na přepracování celosvětově známé deskové hry Osadníci z Katanu do digitální podoby. Místo chytání pokémonů, propojování portálů či eliminování „Foundables“, budete na celém světě v hexagonové mřížce stavět vesnice, města, cesty, získávat přírodní zdroje a obchodovat s nimi, s přáteli i nepřáteli.

Hra má už i svou samostatnou webovou stránku, která napovídá o tom, jak bude hra v reálu vypadat. Základní obrazovka bude podobná jako u dalších her Nianticu, čekat můžeme tři herní frakce, které si rozdělí prostor na celé Zemi. Klíčový bude zisk vítězných bodů za postavení specifických objektů nebo za aktivaci herních akcí. Spojitost se studiem Niantic prozradil odkaz na všeobecné podmínky, který směřuje na web Nianticlabs.com. Mobilní hra má být vydána v průběhu příštího roku pro Android a iOS.

10 let stará reklama na české Osadníky z Katanu od firmy Albi: