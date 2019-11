Niantic v Česku zpřístupnil schvalování pokéstop hráčům Pokémon Go s úrovní 40

Počínaje dnešním dnem spustil Niantic v Česku systém Wayfarer, který slouží k nominaci a schvalování nových bodů zájmu pro hry rozšířené reality pod hlavičkou tohoto vývojáře. Primárně tak bude možné upravovat wayspoty (tj. lokace herních objektů) pro hru Pokémon Go (pokéstop, gym), tato data však následně přejmou i další hry např. Harry Potter: Wizards Unite (jako skleníky nebo taverny), příp. portály u Ingress Prime.

Základní pravidla pro hodnocení wayspotů ve službě Wayfarer:

K přihlášení ke službě Niantic Wayfarer budete potřebovat váš Gmail nebo Facebook účet, k němuž je navázán herní účet s postavou v Pokémon Go, která dosáhla maximální úrovně 40. Nejdříve se budete muset naučit základní pravidla pro hodnocení wayspotů, která se dozvíte v podobě instruktážního videa a také v textu. Jakmile máte vše nastudované, můžete se pustit do krátkého kvízu, kde v deseti krocích vyhodnotíte ukázkové wayspoty. Pokud uspějete, můžete se hned pustit do hodnocení, pokud máte více odpovědí špatně, budete moci další test absolvovat až za dalších 30 dní. A zbývající dobu můžete využít ke studiu...

Wayspoty hodnotíte hned v několika kategoriích. Niantic zajímá přesné umístění, bezpečný přístup, kulturní a umělecká hodnota a splnění základních podmínek pro wayspoty. Jednotlivé kategorie hodnotíte počtem hvězdiček. V případě, že podobné hodnocení poskytnou i další hodnotitelé, je pravděpodobné, že se POI brzy objeví v Pokémon Go, a to, buď jako pokéstop, nebo jako gym. A jistě správně chápete, že hodnocení bodů děláte ve vlastním volném čase zcela zdarma. Je to postaveno na principu sounáležitosti. Vy schválíte body zájmu jiným uživatelům, kteří zase mohou v budoucnu schválit zrovna ten bod, který ve hře využijete vy.

V Česku však zatím v Pokémon Go není navrhování wayspotů aktivní, takže z mých pěti hodnocení byly tři v Polsku a dvě v Rakousku. Služba wayspoty vybírá poblíž vaší nastavené domovské lokace, ale zcela náhodně. A kdo ví, možná se časem dostanu i k hodnocení českých wayspotů. Ty mohou v současné době na českém území navrhovat pouze hráči Ingress Prime s úrovní 10 a výše. Do budoucna by však v Česku měla fungovat nominace pokéstop přímo z mobilní hry Pokémon Go.

Oživeno 14:00: Niantic dnes v Česku spustil i nominování nových pokéstop přímo přes nastavení ve hře Pokémon Go. V současné době mohu přidat sedm nominací, další se zpřístupní nejdříve za 14 dní. Z přidávání pokéstop budou profitovat zejména hráči v odlehlejších oblastech nebo vesnicích, kde až dosud chyběly gymy a pokéstopy.



Zdroj Pokemongolive