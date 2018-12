Nintendo Switch a Pokémon Let's Go: velká inspirace a bonusy pro Pokémon Go

Herní konzole Nintendo Switch z roku 2017 dostala konečně svou první hru na motivy pokémonů. Abychom byli úplně přesní, hra nabídne dvě verze (Let's Go Pikachu a Let's Go Eevee), které se prakticky liší jen obsazením „hlavního hrdiny“. Díky tomu, že se hra prodává v bundlu se speciální verzí konzole a také s příslušenstvím Pokéball Plus, očekává od ní Nintendo výrazné zlepšení prodejních čísel. Konzolová hra však má co nabídnout i stávajícím hráčům Pokémon Go na smartphonech, s nimiž můžete Switch propojit.

Let's Go Pikachu pro Nintendo Switch a možné propojení s Pokémon Go:

Přepracovaná první generace

Pokémon Let's Go je, de facto, zmodernizovaná a přepracovaná verze stařičké hry Pokémon Yellow, kterou si pamětníci mohli zahrát na Game Boyi již před 18 lety! Dnes si ji přitom můžete zahrát přímo ve webovém prohlížeči. Samozřejmě dospěla i grafika, vše je ve 3D s propracovanými efekty a referencemi moderní doby. Ve hře se objeví konzole Nintendo Switch či třeba americké raketoplány vystavené v muzeu...

Kompletně přitom došlo k přepracování základních principů hry. Pryč je otravné zasekávání postavičky v terénu, které do cesty skočil pokémon, od něhož (v mnoha případech) nelze utéct. Pokémony vidíte přímo na mapě a s trochou šikovnosti je můžete obejít (pokud už je třeba máte odchycené). Pokud kolem pokémonů víří červená a modrá, hned víte, že se jedná o speciální silnější verze, za které dostanete více zkušeností.



Herní svět je vizuálně poutavý. A to podstatné - divocí pokémoni jsou vidět přímo v terénu

Hlavní položkou hry tak není boj ale samotné chytání volně pobíhajících příšerek, a to stejným způsobem jako u mobilního Pokémon Go. Podle CP pokémona (nahrazuje dříve používanou úroveň) a jeho typu má kružnice odpovídající barvu. Červená značí nejtěžší odchyt, zelená bezproblémový. Můžete používat různé pokébally a také nápomocné ovoce. Při odchytu dostane zkušenosti všech šest pokémonů, které máte ve vaší partě. Můžete je střídat dle libosti, s sebou si tak můžete nosit obrovskou zásobárnu pokémonů, kteří jen čekají na svou šanci.





Chystání je stejné jako v Pokémon Go, cílem je trefit pokémona, když je kruh co nejmenší. Můžete si pomoci i ovocem. Herní parta a odchyt nového druhu

Známý svět se dočkal přepracování do koukatelnější grafiky, na kterou si však budete muset nějakou dobu zvykat. Souboje zůstávají lineární, pokémon s větší iniciativou startuje, oba se pak ve svých útocích střídají. Každý pokémon má až čtyři útoky, evidují se stavy pokémonů (zmatení, spánek, paralýza, hoření, apod.), nečekané reakce na útoky (zastrašení, vyčerpání, apod.), které znemožní váš protiútok. Útoky mají povedené animace, základem je využívat typovou efektivitu. Za poražení trenérů získáváte peníze i pokébally na další chytání.





Displej, dva Joy-Cony a zkompletované Nintendo Swich. Nebo snad spojený ovladač a dokovací stanice? Jeden nebo dva hráči? Pokémon Let's Go můžete hrát pokaždé jinak

Ani zápletka se příliš nemění, cílem hry je vypořádat se s týmem Rakeťáků, poradit svého úhlavního nepřítele i Elitní čtyřku, a samozřejmě pochytat všechny pokémony z první generace. Postupem úrovní se můžete naučit i jízdu na pokémonech, takže vám cestování po kraji potrvá daleko méně času, či různé speciální techniky potřebné pro postup příběhem.

Dva módy hraní, spousta možností k ovládání

Pokémon Let's Go můžete hrát ve dvou základních módech. Buď jako s konzolí do ruky, ke které z každé strany přidáte jeden ovladač Joy-Con, nebo po připojení do dokovací stanice, kterou si připojíte např. k televizi v obýváku. Stejně tak se liší i možnosti ovládání, můžete využít jeden nebo dva Joy-Cony, a to nasazené i nenasazené. Stačí zatřást druhým Joy-Conem a ve hře se objeví „duch“. Ten vám pomůže v bitvách, které mohou probíhat až 2 na 2. Spoluhráč tak ovládá pokémona, který je u vás na druhém místě.



Souboj 2 na 2, druhý Joy-Con může ovládat druhý hráč a s vaším pokémonem č.2 vám tak v souboji pomoci

V bundlu se ke hře dodává i další ovladač - Pokéball Plus. Koule padne tak akorát do dlaně, a při hraní má zvýšit požitek ze hry. Analogový joystick slouží k přesnému ovládání herních nabídek palcem, stiskem potvrzujete barevně podkreslené volby.



Dokoupitelný ovladač Pokéball Plus má joystick, akční tlačítko, gyroskop, krokoměr, prstenec LED diod a napájecí USB-C

Pokéball má výraznější vibrace a dokonce i světelné a zvukové efekty, takže iluze „skutečně“ chycené příšerky je dost výrazná. Druhé akční tlačítko najdete skryto na červené polokouli, stisk třetího akčního tlačítka je emulován dvojitým zatřepáním. Na tento druh hraní jsem si moc nenavykl, své příznivce si však jistě nejde. Pomůže tomu i fakt, že se v něm ukrývá mytický pokémon Mew, kterého dostanete do Let's Go při prvním připojení a spárování s Nintendo účtem.



V Pokéballu Plus se ukrývá pokémon Mew, můžete do něj vzít na procházku vybraného pokémona a získat rare candy a zkušenosti

Do Pokéballu Plus můžete vzít na procházku pokémona, čím větší počet kroků s pokéballem ujdete, tím větší zkušenosti pokémon dostane při navrácení do hry. Součástí výbavy je tedy krokoměr a gyroskop. Pokéball Plus můžete připojit i k mobilní hře Pokémon Go, a to jako alternativa k tlačítku Pokémon Go+, které na kliknutí dokáže otočit pokéstop nebo chytit pokémona. A pokud si dovnitř umístíte pokémona, bude vám příslušenství točit pokéstopy automaticky.

Cíl pro mobilní hráče Pokémon Go? Dojít k Fuchsia City

Pokud máte doma Nintento Switch a chcete maximálně využít výhod propojení s Pokémon Go, budete ve hře potřebovat dojít do Fuchsia City. Mě to zabralo zhruba deset a půl hodiny čistého herního času, cestou jsem však porazil pouze 3 Gym leadery a obsah přeskakoval, co to jen bylo možné. Pokud budete chtít porazit každého trenéra po cestě, prozkoumat všechna zákoutí a vyzkoušet doslova každé dveře, herní čas se nafoukne i trojnásobně.





Párování s Pokémon Go, přepínání mezi parky, přenos pokémona do Let's Go a jeho detaily

Tam, kde v předchozích iteracích pokémonů bývalo Safari, dnes najdete Go Park - odkladiště nepotřebných pokémonů ze hry Pokémon Go. Pokud máte Nintendo Switch a hru Pokémon Go v telefonu připojené na stejné Wi-Fi síti, můžete v samostatné nabídce propojit obě zařízení.



Takto vypadá Go Park s pokémony, které do hry dostane z Pokémon Go

Z Pokémon Go tak do Let's Go můžete přenést nepotřebné pokémony 1. generace, jimž se sice změní IV hodnoty, ale zase je v Go Parku můžete odchytit a přidat si je tak do svého herního Pokédexu. Jednodušeji, než při jejich odchytu ve volné přírodě. Nejedná se o kopírování ale o přesun, vybraní pokémoni ze hry nadobro zmizí.



Párování s Nintendem Switch ve smartphonu s Pokémon Go a odeslání vybraného pokémona

A v Pokémon Go za to dostanete odměnu - Mystery Box. Ten funguje podobně jako Incense, jen s tím rozdílem, že po aktivaci vám krabička v terénu okolo vás za půlhodinu naspawnuje až patnáct pokémonů Meltan. Krabička má cooldown přesně sedm dní. Jen si pamatujte, kdy přesně jste krabičku otevřeli, hra vám totiž dává vědět pouze orientačně, kolik dní vám zbývá do dalšího otevření. Jakmile je počítadlo na nule, můžete opět do Let's Go poslat pokémona, a obratem za to budete moci opět použít Mystery Box.



Za odeslání pokémona obdržíte v mobilní hře Mystery Box, který spawnuje pokémona Meltan. Box můžete otevřít jednou za týden, předtím však musíte do Let's Go poslat minimálně jednoho pokémona

Celkem lze do Go Parku umístit až tisícovku pokémonů z Pokémon Go, rozděleni jsou do 20 parků po 50 pokémonech. Navíc, pokud máte rodinu nebo přátele, mohou i oni do Let's Go poslat vlastního pokémona a dostat svůj vlastní Mystery Box s nezávislým odpočítáváním. V jednom Go Parku mohou být pokémoni od více hráčů najednou. Pokémony chycené v Let's Go do Pokémon Go přenést nelze.

Závěrem

Hra Pokémon Let's Go nabídne jednoduchou základní mechaniku, které se mohou chopit děti, ovšem najdete si v ní i dost hloubky ve vylepšování, updatu pokémonů i strategie, což se zase může líbit dospělým. A možnosti propojení se budou jistě líbit i stávajícím hráčům Pokémon Go. Pokémon Let's Go Pikachu a Eevee se na českém trhu prodávají za 1 349 Kč, v případě bundlu s Pokéballem Plus je cena stanovena na 2 500 Kč. Speciální edice herní konzole s jinak obarvenými ovladači Joy-Con se prodává za 9 990 Kč. Součástí krabice je i zmiňovaný Pokéball Plus, hardwarová výbava konzole se však nijak nemění.

Za zapůjčení děkujeme distributorovi produktů Nintendo v ČR, společnosti ConQuest entertainment, a.s.