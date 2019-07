Nintendo Switch Lite: kompaktnější verze herní konzole na cesty s větší výdrží

Nintendo si již delší dobu uvědomovalo, že konzoli Switch spousta uživatelů využívalo převážně k hraní na cestách, a právě pro tento široký okruh uživatelů představilo nový model herní konzole s názvem Nintendo Swich Lite. Výrobce herní konzoli převlékl do kompaktnějšího a lehčího podání, Joy-cony spojil s tělem a odboural možnost připojení k televizi. Výsledkem je nižší pořizovací cena také delší výdrž na jedno nabití oproti základnímu Switch. Podpora stávajících her pro Switch zůstala samozřejmě zachována.

Hmotnost konzole se smrskla z původních 400 na 277 gramů, což půjde poznat zejména při dlouhodobějším hraní. Zmenšil se také displej, a to z 6,2 na pět a půl palce, jeho rozlišení však zůstává stejné - 1 280 × 720 pix. Ovladače jsou nyní pevnou součástí základního těla (takže zmizí podpora vibrací HD Rumble a infračervené kamery potřebné pro kity Nintendo Labo), na levé straně si všímáme nového D-padu, který nahradil směrová tlačítka u původní konzole Nintendo Switch.

Představení herní konzole Nintendo Switch Lite:

Nintendo Switch Lite bude nabízeno ve žluté, šedé a v tyrkysové. Na trh se dostane 20. září a stát má cca pět tisíc korun. Bude tak zhruba o dva a půl tisíce levnější než Nintendo Switch. 8. listopadu se dostane do prodeje i limitovaná světle šedá edice s předinstalovanými hrami Pokémon Sword či Pokémon Shield. U nové konzole čekejte stejný výkon jako u Switche, protože jsou obě postaveny na stejném hardwaru. Switch Lite má mít navíc o něco větší výdrž na jedno nabití, např. při hraní The Legend of Zelda: Breath of the Wild můžete počítat s jednou hodinou navíc.

